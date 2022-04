L'entreprise québécoise de comparateur de cartes de crédit annonce de nouveaux partenariats majeurs - Milesopedia assoit son leadership dans le marché des produits financiers

MONTRÉAL, le 19 avril 2022 /CNW Telbec/ - Milesopedia, la solution de comparaison de cartes de crédit la plus utilisée au pays, avec plus de 500 000 utilisateurs mensuels, est fier d'annoncer la conclusion d'une série de partenariats avec des joueurs de premier plan dans le secteur des outils en ligne de gestion de finances personnelles, dont EducFinance.ca, FrançoisCharron.com et MonFric.ca. D'autres partenariats importants seront annoncés prochainement.

Fort d'un important partenariat précédemment annoncé avec Protégez-vous pour aider les consommateurs à choisir judicieusement leur carte de crédit, Milesopedia vient également de publier son classement des meilleures cartes de crédit au Canada en 2022. L'entreprise montréalaise fondée en 2015 poursuit ainsi sa mission d'accompagner les Québécois à faire les meilleurs choix en fonction de leurs besoins financiers.

« Avec le retour progressif vers une vie normale et les conséquences de l'inflation galopante sur le coût de la vie - notamment sur l'essence, l'alimentation et les voyages - la sortie de ce classement est essentielle pour épauler les ménages, tout comme les entreprises, à faire le choix éclairé et responsable d'une carte de crédit et d'un programme de fidélité. Nous sommes fiers de pouvoir leur offrir cet outil, qui saura trouver la meilleure solution pour tous les types de besoins », souligne Jean-Maximilien Voisine, président-directeur général de Milesopedia.

L'équipe s'agrandit pour répondre aux besoins actuels des consommateurs

Milesopedia annonce également l'arrivée de deux nouveaux talents à des positions stratégiques dans le cadre de son plan de développement d'affaires dans le marché des produits financiers au Canada. C'est avec enthousiasme qu'il accueille Marie-Claude Ravary au poste de directrice, Relations clients et conformité, et Étienne Werbinski au poste de gestionnaire de campagne numérique et d'analyse de données. Avec ces nominations, Milesopedia entend concrétiser de nombreux nouveaux partenariats, dont certains seront annoncés prochainement avec des entreprises bien connues au Québec.

Plus de produits à découvrir pour des consommateurs avertis

Avec comme objectif premier d'offrir les meilleures astuces pour voyager gratuitement (ou presque) et d'économiser grâce aux points de récompenses accumulés avec les cartes de crédit principalement, Milesopedia offre gratuitement des tutoriels, des guides et des classements des meilleures cartes de crédit au Canada pour l'obtention de récompenses en plus de présenter le meilleur de l'actualité sur les programmes de fidélité, des avis et reportages photos (compagnies aériennes, hôtels, salons d'aéroport, destinations et produits). Avec plusieurs dizaines de milliers de membres, le site échange avec la plus grande communauté au Canada sur le sujet.

À propos de Milesopedia

Solution de comparaison de cartes de crédit la plus utilisée au pays, avec plus de 500 000 utilisateurs mensuels, grâce à des partenariats avec Protégez-vous, FrançoisCharron.com, EducFinance.ca et MonFric.ca, Milesopedia est le média de référence sur les programmes de fidélité et les cartes de crédit au Canada depuis 2015. Cet outil innovant connaît une popularité croissante depuis sa création, en aidant les Canadiens à identifier les meilleures solutions de crédit adaptées à leur profil, et à tirer pleinement profit des différents programmes de récompenses en vigueur. Il s'agit d'un incontournable site d'éducation visant à promouvoir auprès des Canadiens un usage responsable et profitable des cartes de crédit disponibles au Canada. À ce jour, plus de 2 000 articles ont été publiés sur le site. Un projet né de la passion de son fondateur, Jean-Maximilien Voisine, un véritable passionné d'aviation et de voyages, maintenant épaulé par une équipe de 12 employés permanents. M. Voisine est reconnu, à juste titre, comme l'expert francophone des programmes de fidélité et des cartes de crédit. Depuis sa création, Milesopedia connaît une croissance constante, notamment grâce à l'engagement de son impressionnante communauté Facebook, et le fort volume de trafic mensuel sur son site.

