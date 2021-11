AUSTIN (Texas), 8 novembre 2021 /CNW/ - Ninnion, LLC, une entreprise pharmaceutique en démarrage axée sur les thérapies psychédéliques pour le marché des médicaments remboursés par le payeur, est heureuse d'annoncer la nommination du Dr Bill W. Massey au poste de chef du développement. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, le Dr Massey dirigera tous les programmes de découverte et de développement de l'entreprise en démarrage basée à Austin, au Texas.

« Depuis de nombreuses années, l'espace du système nerveux central est confronté à une sorte de stagnation dans la mise au point de nouveaux médicaments, a déclaré le Dr Massey. Le développement de produits thérapeutiques pharmaceutiques psychédéliques représente un changement sismique qui changera considérablement la façon dont nous traitons les maladies du système nerveux central pour toujours. Je suis ravi de faire partie de ce mouvement et de mettre à profit mon expérience pour faire approuver ces médicaments par les organismes de réglementation. »

Le Dr Massey a déjà occupé des postes de direction chez Merck, Astra Merck, Quintiles, Scirex, AstraZeneca, Scientific Commercialization, Litmus Molecular Design, SureGene et GeneAlign. Il a également été chercheur au Drug Abuse Research Center de l'école de médecine Pritzker de l'Université de Chicago. Le Dr Massey a été titulaire de la chaire de recherche Jack Martin, MD en psychopharmacologie à l'Université Vanderbilt, où il a mené des recherches sur la génétique, le fondement biologique et le traitement pharmacologique de la schizophrénie et d'autres maladies mentales graves en collaboration avec le Dr Herbert Y. Meltzer. Il est actuellement chercheur invité au département de psychiatrie et de comportement humain de l'École de médecine Feinberg, à l'Université Northwestern, où il poursuit ses travaux de recherche en collaboration avec le Dr Meltzer.

« Le choix était évident pour nous dès le départ. Le Dr Massey a une feuille de route incroyable en matière de développement de produits pharmaceutiques pour les maladies du système nerveux central, y compris des PNMR pour 28 nouveaux médicaments pour des essais sur des sujets humains et huit approbations réglementaires pour de nouveaux médicaments mis sur le marché, a déclaré Jeremy M. Caudill, fondateur et chef de la direction de Ninnion. Nous sommes honorés qu'il se joigne à notre équipe dans ce rôle de leadership clé. »

Le Dr Massey est titulaire d'un doctorat en pharmacologie de l'Université de l'Arkansas pour les sciences médicales et occupe un poste de professeur auxiliaire depuis de nombreuses années à l'Université de l'Arkansas pour les sciences médicales et au Centre médical de l'Université du Mississippi.

À propos de Ninnion

Fondée en novembre 2020, Ninnion est une entreprise en démarrage axée sur les produits pharmaceutiques psychédéliques et la santé numérique en lien avec le système nerveux central. Elle est basée à Austin, au Texas. Axée sur la mise au point de produits thérapeutiques adaptés au marché des médicaments remboursés par le payeur, l'entreprise met au point un pipeline de thérapies psychédéliques à action courte et à faible dose jumelées à sa plateforme brevetée SaMD (Software as a Medical Device, ou logiciel en tant que dispositif médical).

