SAINT-GEORGES, QC, le 8 sept. 2022 /CNW Telbec/ - L'entreprise Garaga inc. fait l'acquisition de North Central Door, située à Bemidji, au Minnesota, renforçant ainsi son positionnement sur le marché américain. Cette acquisition donnera accès à Garaga à un réseau de distribution de plus de 150 points de vente, principalement situés au Minnesota, au Wisconsin, en Iowa, au Montana et dans le Dakota du Nord et du Sud.

Michel Gendreau, président exécutif - Garaga, Martin Gendreau, coprésident - Garaga, Maxime Gendreau, coprésident - Garaga (Groupe CNW/Garaga Inc.)

« Au Canada, nous sommes le leader avec une part de marché importante. L'acquisition de North Central Door permettra de renforcer notre positionnement sur le marché américain et ainsi continuer notre croissance. L'accès à ce réseau de distribution facilitera l'exportation de produits Garaga fabriqués au Québec puisque nos produits sont complémentaires à ceux fabriqués par North Central Door.», explique Maxime Gendreau, coprésident de Garaga.

L'entreprise familiale Garaga inc. rayonne en Amérique du Nord

Le vent dans les voiles, Garaga avait acquis en 2018 Mid-America Door, située à Ponca City, Oklahoma. En 2022, elle a reçu le prestigieux prix de « Industry of the Year » de la Chambre de Ponca City en Oklahoma pour les innovations et la création d'emplois réalisées dans cette usine depuis son acquisition.

L'entreprise Garaga inc. fondée en Beauce par Michel Gendreau en 1983 et maintenant coprésidée par ses fils, Martin et Maxime, célébrera ses 40 ans d'existence en 2023.

Garaga voit plus grand pour son siège social en Beauce

En plus de poursuivre sa croissance en Amérique du Nord, Garaga annonce qu'elle projette d'augmenter de 50% la superficie de son siège social en Beauce. L'équipe corporative compte un nombre croissant de talents, à qui la famille Gendreau souhaite offrir des espaces de travail qui répondent aux besoins et à la réalité professionnelle d'aujourd'hui.

« Nous sommes conscients que le bien-être au travail favorise le sentiment d'appartenance envers Garaga. Offrir à nos gens un environnement propice à la synergie d'équipe et à un travail de qualité est donc une priorité pour nous. », souligne Maxime Gendreau. « C'est également une belle manière de souligner le 40e anniversaire de Garaga, fondée en Beauce par mon père Michel Gendreau » ajoute-t-il.

À propos de Garaga

Fondée en 1983 par Michel Gendreau, Garaga est une entreprise familiale québécoise dont la relève est assurée par les 2 coprésidents qui sont jumeaux, Martin et Maxime Gendreau. Garaga est le plus important manufacturier de portes de garage (résidentielles, commerciales et industrielles) au Canada. Garaga possède 4 usines de fabrication situées à Saint-Georges (QC), Barrie (ON), Ponca City (OK) et à Bemidji (MN).

