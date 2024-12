WINSTON SALEM, Caroline du Nord et HAMILTON, Ontario, 5 décembre 2024 /CNW/ - Better Impact, un leader mondial des logiciels de gestion, d'établissement des horaires et d'engagement des bénévoles, a annoncé son acquisition par le Brydon Group. Au service de milliers d'organisations dans le monde, Better Impact collabore avec des organismes sans but lucratif, des municipalités et des organismes communautaires pour optimiser leurs programmes de bénévolat.

Le Brydon Group a uni ses forces à celles des chefs de file du secteur des logiciels Houston Goodwin et Timothy Sarazen, qui dirigeront Better Impact aux côtés des fondateurs de l'entreprise, Tony Goodrow et Dan Plaskon, appuyés par une équipe élargie spécialisée dans l'ingénierie et la croissance.

Grâce aux ressources accrues découlant du partenariat et à une équipe de direction renforcée, Better Impact demeure déterminée à réaliser sa mission qui consiste à outiller les gestionnaires et les coordonnateurs bénévoles grâce à des solutions novatrices pour le recrutement, la communication et l'engagement envers le programme.

« Notre partenariat avec le Brydon Group positionne Better Impact pour accélérer l'innovation et étendre notre présence mondiale », a déclaré Tony Goodrow, fondateur de Better Impact. « Nous demeurons inébranlables dans notre mission : doter les organisations d'outils qui inspirent les gestionnaires bénévoles et qui favorisent un changement positif durable. »

Sous sa nouvelle équipe de direction, Better Impact accordera la priorité aux progrès dans son offre de logiciels, tout en poursuivant le leadership éclairé qui a été à l'origine de l'univers technologique du bénévolat au cours des vingt dernières années. Ce changement de propriétaire représente un investissement majeur dans les services-conseils efficaces et en continu, des outils d'engagement personnalisés et des rapports, ainsi que des intégrations harmonieuses adaptées aux différents besoins organisationnels. Ces améliorations simplifieront les processus administratifs, ce qui permettra aux organisations de se concentrer sur la coordination efficace des bénévoles.

« Nous sommes ravis d'offrir une valeur encore plus grande à nos clients actuels et futurs grâce à cet investissement stratégique et à l'expansion de notre équipe », a déclaré Houston Goodwin, chef de la direction.

Timothy Sarazen, président, a ajouté : « C'est un honneur de bâtir sur l'héritage remarquable de 20 ans que Tony et Dan ont créé, en continuant d'offrir des solutions et un soutien de premier ordre au secteur du bénévolat. »

Le Brydon Group est une société d'investissement qui s'associe à des cadres chevronnés pour acquérir et exploiter des entreprises de logiciels et de services interentreprises, services gouvernementaux et soins de santé. Goodwin Procter a agi à titre de conseiller juridique et Mowery & Schoenfeld a agi à titre de conseiller comptable auprès de The Brydon Group.

À propos de la nouvelle équipe de direction

Houston Goodwin, chef de la direction et coprésident, est un dirigeant du secteur des logiciels axé sur la croissance exceptionnelle qui possède de l'expérience dans la mise en œuvre d'initiatives de vente et marketing grâce à un changement de leadership axé sur les transactions. En plus de son expertise technique, il possède une vaste expérience stratégique et opérationnelle dans le domaine des logiciels. Il a auparavant occupé le poste de chef de la direction de plusieurs sociétés de portefeuille au sein de Jonas Software, une filiale de Constellation Software.

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/houstongoodwin/

Timothy Sarazen, président et coprésident du conseil d'administration, Timothy est un dirigeant du marché vertical des logiciels qui travaillait auparavant pour EQT et Constellation Software. Il y a occupé respectivement les postes de vice-président des produits et de chef de la direction des sociétés de portefeuille de logiciels du marché intermédiaire inférieur. Grâce à son expertise dans les stratégies de mise en marché axées sur les produits, Timothy excelle dans l'expansion des entreprises de logiciels axées sur la clientèle et la stimulation de la croissance durable.

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/timothy-sarazen/

