TORONTO, le 19 juill. 2021 /CNW/ - COMMB, le Bureau canadien du marketing et de l'évaluation d'affichage, est heureux d'accueillir Vistar Media à titre de membre dans sa nouvelle catégorie programmatique/remarketing. COMMB est considéré comme une source d'information digne de confiance pour les annonceurs, les agences, les propriétaires de médias et les entreprises de programmatique qui en sont membres. Vistar Media sera donc un des premiers membres en programmatique à profiter des données éclairantes, des judicieux conseils et des nombreux services marketing de COMMB.

« Nous sommes convaincus que Vistar Media sera un partenaire exceptionnel en vue d'offrir des solutions d'achat d'affichage automatisées axées sur les données à un plus vaste éventail de nos membres », déclare Amanda Dorenberg, présidente de COMMB. « COMMB veut faire le pont entre les professionnels du marketing et les propriétaires de médias, pour ainsi aider les annonceurs à diffuser à grande échelle des histoires de marques plus pertinentes et plus personnalisées, à l'aide de l'affichage numérique. Nous croyons que cette nouvelle collaboration avec les spécialistes de programmatique de Vistar Media nous permettra d'atteindre cet objectif. »

Fondée en 2012 par des chefs de file de la publicité numérique, Vistar Media réussit à profiter de l'intelligence et de l'efficacité de la technologie programmatique afin de créer de l'affichage publicitaire percutant pour les professionnels du marketing et les propriétaires de médias.

« En ayant accès aux données d'évaluation détaillées et indépendantes de COMMB en matière d'auditoires d'affichage, ainsi qu'à ses initiatives marketing reconnues dans l'industrie, Vistar Media est maintenant bien placée pour exécuter des campagnes programmatiques et améliorer les processus d'achat, de vente et de gestion de l'affichage numérique », explique Scott Mitchell, directeur général, Canada, Vistar Media. « Nous sommes ravis de saisir cette occasion d'accroître notre imputabilité et notre crédibilité auprès des clients en misant sur des données d'achalandage et d'impressions qui font consensus dans l'industrie. De plus, nous tenons à collaborer avec les acheteurs et vendeurs de médias pour mettre en œuvre des initiatives de standardisation dans le marché canadien. Nul doute que notre adhésion à COMBB sera bénéfique pour toute l'équipe de Vistar Media, ainsi que pour les professionnels du marketing et les propriétaires de médias qui comptent sur nous. »

Les membres de COMMB, y compris Vistar Media, jouissent d'un accès exclusif à des données d'achalandage et d'impressions portant sur l'inventaire complet de tous les propriétaires médias membres de COMMB, en plus d'avoir l'occasion de siéger sur un comité d'affichage numérique programmatique qui contribue à l'élaboration de normes dans ce domaine. L'adhésion à COMMB permet également aux membres d'offrir une plus grande transparence à leurs clients grâce à l'utilisation de données dignes de confiance, homologuées par l'industrie. De plus, nos membres ont un accès privilégié à des technologies, des guides de marketing, des ressources de formation et des événements organisés par COMMB.

Pour devenir membre, consultez le site www.commb.ca/fr/PDOOH



À propos de COMMB

Le Bureau canadien du marketing et de l'évaluation de l'affichage (COMMB) est l'organisme national de l'industrie canadienne de l'affichage qui regroupe les annonceurs, les agences de publicité et les sociétés d'affichage. COMMB établit et assure la vérification des normes de mesure des publics de l'affichage. Il publie les données de circulation, fournit à ses membres plusieurs services, tels que l'aide à la planification des campagnes, le marketing, les communications et les relations avec les gouvernements. www.commb.ca

À propos de Vistar Media

Vistar Media est le chef de file mondial en matière d'écosystèmes programmatiques pour l'affichage numérique. Ses plateformes côté demande et côté offre permettent aux acheteurs et aux vendeurs de facilement accéder à l'inventaire d'affichage et aux données qui les aident à améliorer leur rendement. Les solutions Saas de Vistar (serveur publicitaire et Cortex pour la gestion des appareils et des contenus) fournissent aux entreprises des solutions pour monétiser et exploiter des réseaux d'affichage numérique à toute échelle. Grâce à sa portée mondiale, à ses intégrations de plateformes directes, à ses partenariats de données et à sa pile technologique complète, Vistar Media propulse sans cesse l'innovation et la croissance dans l'industrie de l'affichage numérique. Fondée en 2012, Vistar Media fait affaire de son siège social à New York, ainsi que de ses bureaux à travers les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni et l'Australie. www.vistarmedia.com

