L'entreprise canadienne de OUTFRONT Media assure une forte présence à Montréal grâce au nouveau partenariat avec BIXI

NEW YORK, le 12 novembre 2019 /CNW/ - OUTFRONT Media Inc. (Bourse de New York : OUT), annonce aujourd'hui que son entreprise canadienne s'associe à l'organisme de vélopartage BIXI pour offrir aux annonceurs 600 faces publicitaires en mobilier urbain dans les quartiers métropolitains de Montréal. L'inventaire BIXI s'intègre parfaitement aux actifs existants de OUTFRONT et offre une solution complète d'affichage extérieur qui comprend 1 250 faces statiques et 27 faces numériques assurant une couverture imbattable du marché et un accès à un public actif, socialement responsable et soucieux de l'environnement.