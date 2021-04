« Nous sommes très heureux de mettre à la disposition une partie de notre infrastructure, plus précisément notre gymnase suffisamment grand pour accueillir les ressources nécessaires. Notre entreprise familiale a 116 ans cette année et vous comprendrez que les membres de ma famille ont traversé plusieurs crises dont la pandémie de la grippe espagnole. Aujourd'hui, de pouvoir contribuer au mieux-être de la communauté et accélérer la vaccination contre cette pandémie qui nous afflige depuis plus d'un an, était, sans aucun doute, le geste à faire », mentionne M. Denis Leclerc, président de Biscuits Leclerc ltée.