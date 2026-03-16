L'entreprise 9209-5934 Québec inc. de Coaticook est inscrite au RENA

QUÉBEC, le 16 mars 2026 /CNW/ - L'Autorité des marchés publics (AMP) a inscrit l'entreprise 9209-5934 Québec inc., située à Coaticook en Estrie, au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA) pour une période de cinq ans.

Spécialisée dans les travaux de maitrise de la végétation, l'entreprise a été inscrite au RENA le 26 janvier dernier en raison de ses dirigeants qui ont, à plusieurs reprises, éludé ou tenté d'éluder l'observation de la loi et des règles dans le cadre de leurs activités.

Ainsi, jusqu'au 25 janvier 2031, 9209-5934 Québec inc. ne pourra soumissionner pour obtenir des contrats publics ni conclure de contrats ou de sous-contrats publics, peu importe leur valeur. Il est possible de consulter le résumé de la décision sur le site amp.quebec.

À propos de l'Autorité des marchés publics

L'AMP est une instance neutre et indépendante qui a pour mission de surveiller les marchés publics. Elle veille à ce que les organismes publics et municipaux respectent les règles encadrant l'octroi et l'exécution des contrats publics, et s'assure que les entreprises qui obtiennent ces contrats satisfont aux exigences élevées d'intégrité auxquelles le public est en droit de s'attendre. Objectif : la saine gestion des fonds publics.

SOURCE Autorité des marchés publics

Source : Stéphane Hawey, Direction des affaires publiques et des communications, Autorité des marchés publics, 418 803-1065