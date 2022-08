OTTAWA, ON, le 19 août 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, a salué la plus récente publication de données sur l'état des infrastructures relatives à l'eau au Canada dans le cadre de l'Enquête sur les infrastructures publiques essentielles du Canada (IPEC), pour l'année de référence 2020.



L'Enquête appuie une approche factuelle et axée sur les résultats en ce qui concerne les politiques, les programmes et les décisions d'investissement en matière d'infrastructures publiques. L'Enquête sur les IPEC présente un portrait statistiquement exact et complet des infrastructures publiques au Canada. Elle fournit aux collectivités du Canada les outils et le soutien dont elles ont besoin pour prendre des décisions fondées sur des données probantes en ce qui a trait à une infrastructure bien planifiée et moderne qui aidera à créer des collectivités plus saines, plus sécuritaires et plus solides.



« L'infrastructure relative à l'eau est essentielle pour protéger la santé des Canadiens et notre environnement. Lorsque notre gouvernement est arrivé au pouvoir, nous avons constaté que de nombreux systèmes d'eau potable, d'eaux usées et d'eaux pluviales approchaient la fin de leur vie utile - c'est pourquoi nous avons créé des partenariats avec les provinces et les municipalités partout au pays pour augmenter nos investissements dans ce secteur. Notre approche sera toujours guidée par les données les meilleures et les plus récentes disponibles, tout cela dans le but d'améliorer la qualité de vie dans les collectivités du Canada. »

L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités



Ces données les plus récentes portent sur le stock, l'état et le rendement des infrastructures relatives à l'eau (eau potable, eaux usées et eaux pluviales) au Canada. L'enquête la plus récente pour l'année de référence 2020 s'appuie sur les données publiées précédemment pour les années de référence 2016 et 2018.



L'Enquête sur les IPEC est soutenue par Infrastructure Canada, qui finance des initiatives de données et de recherche visant à mieux documenter la façon dont les programmes fédéraux de financement des infrastructures sont conçus, mis en œuvre, suivis et communiqués.



Dans cette dernière version, le taux annuel moyen de construction des actifs linéaires des infrastructures relatives à l'eau (c.-à-d., les tuyaux) a augmenté de 47 % en 2019 et 2020 par rapport au taux annuel moyen de 2000 à 2018. Dans le même ordre d'idée, les actifs non linéaires ont grandement augmenté, surtout en ce qui a trait aux installations de gestion des eaux pluviales (étangs, milieux humides et bassins d'infiltration), qui ont eu la plus large part du total d'inventaire construit depuis 2010 (43 %). Cette croissance reflète les investissements d'Infrastructure Canada de plus de 4,5 milliards de dollars dans des projets d'infrastructure pour l'eau potable et les eaux usées au cours des six dernières années, dans le cadre du montant de 46 milliards de dollars investis par Infrastructure Canada afin d'appuyer des projets d'infrastructure de classe mondiale dans l'ensemble du pays.



L'Enquête sur les IPEC recueille de l'information dans le cadre d'une enquête portant sur les pratiques de gestion des actifs dans neuf catégories d'infrastructures publiques : routes; ponts et tunnels; eau potable; eaux usées; eaux pluviales; installations culturelles, récréatives et sportives; logement social et abordable; transport en commun; et déchets solides.



Les dernières données se trouvent maintenant sur le site Web de Statistique Canada.

Faits en bref

L'Enquête sur les infrastructures publiques essentielles du Canada est une initiative d'Infrastructure Canada administrée par Statistique Canada.

est une initiative d'Infrastructure Canada administrée par Statistique Canada. Les propriétaires d'infrastructures provinciales, territoriales et municipales ont répondu à l'Enquête et ont soumis leurs réponses à Statistique Canada pour qu'elles soient traitées et analysées.

Au total, l'échantillon comprenait environ 2 469 unités, ce qui donne un taux de réponse de 89 pour cent.

Les résultats de l'enquête s'appuient sur les données publiées pour les années de référence 2016 et 2018 et mettent en évidence les changements survenus au cours de la période de deux ans entre les publications. Toutefois, compte tenu des changements de méthodologie et de champ d'application, il n'est pas toujours possible de comparer directement les résultats entre les années de référence.

Liens connexes

