L'enquête origine-destination 2024 dans la région de Sherbrooke se poursuit

SHERBROOKE, QC, le 17 oct. 2024 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable, la Ville de Sherbrooke et la Société de transport de Sherbrooke rappellent que l'enquête origine-destination (EOD) dans la région de Sherbrooke et ses environs se poursuit jusqu'à la mi-décembre. Ainsi, il est encore temps de répondre au questionnaire en ligne portant sur les déplacements des membres de votre ménage. Chaque réponse compte! Y participer, c'est contribuer à mieux planifier les transports de demain.

Parlez-nous de vos déplacements!

Les foyers sélectionnés de façon aléatoire sont invités à remplir un questionnaire en ligne pour y décrire leurs déplacements lors d'une journée donnée, et ce, quel que soit le mode de transport utilisé. Les informations recueillies permettront notamment au Ministère et à ses partenaires d'élaborer des systèmes de transport efficaces, de concevoir des politiques et de mettre en place des mesures de gestion de la demande en transport au cours des prochaines années.

Faits saillants

Seuls les foyers ayant reçu une invitation postale peuvent répondre à l'enquête. Soyez à l'affût de votre courrier; les envois se poursuivent jusqu'au 8 novembre.

Le Ministère souhaite profiter de l'occasion pour remercier les milliers de ménages de la région de Sherbrooke et ses environs qui ont déjà répondu à l'enquête. Les foyers n'ayant pas encore rempli le questionnaire ont jusqu'à la mi-décembre pour le faire.

Réalisées tous les cinq ou dix ans dans les centres urbains depuis 1977, les enquêtes origine-destination (EOD) brossent un portrait fiable de la mobilité des personnes dans un territoire donné.

Il s'agit de la cinquième EOD pour le territoire de Sherbrooke, la dernière ayant eu lieu en 2012.

Par ailleurs, les données recueillies serviront à produire le premier portrait de la mobilité dans la région depuis la pandémie de COVID-19.

Les informations demandées dans le questionnaire touchent principalement la composition du ménage, le profil des personnes le composant et leurs déplacements.

Cet automne, deux autres enquêtes seront réalisées simultanément, l'une dans la grande région de Trois-Rivières-Bécancour et l'autre à l'échelle nationale, la toute première du genre.

Le Ministère estime que les résultats seront rendus publics en 2026.

Lien connexe

Pour en savoir plus sur les EOD, consultez la page Web Enquêtes origine-destination en cours (gouv.qc.ca).

