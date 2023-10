AU CŒUR DE LA LUTTE CONTRE LE CANCER DU SEIN

MONTRÉAL, le 17 oct. 2023 /CNW/ - Au-delà d'être une référence pour la sensibilisation au cancer du sein, le mois d'octobre est un prétexte pour générer une mobilisation et un engagement envers la cause; il nous rappelle notre devoir d'agir pour nos mères, sœurs, amies et collègues. Cet automne, la Fondation cancer du sein du Québec (FCSQ) se donne le devoir de faire plus qu'informer et mobiliser : elle s'engage à changer des vies.

Une vidéo puissante pour marquer l'imaginaire

Pour souligner ce moment clé dans les efforts de sensibilisation au cancer du sein, la FCSQ dévoile une vidéo porteuse qui remet au cœur de ses préoccupations et de sa mission toutes les personnes touchées de près ou de loin par le cancer du sein, et ce, avant, pendant et après la maladie. Par le biais de cette œuvre qui agit comme un cri du cœur, la FCSQ utilise un ton percutant et revendicateur, afin d'illustrer l'entièreté et la diversité des parcours vécus par les femmes qui font face à cette épreuve. La vidéo, qui sera diffusée dans certaines salles de cinéma du Québec et en ligne, se veut également une célébration de la résilience et de l'unité de notre communauté, forgée par trois décennies de dévouement à la cause.

Visionnez la vidéo ici.

« Pendant près de 30 années, la Fondation a été inlassablement active au sein des diverses communautés du Québec. Ce sont ces femmes et ces hommes qui nous inspirent et nous donnent l'énergie nécessaire pour nous réinventer en permanence. Il était donc naturel de leur rendre hommage en mettant en lumière leurs parcours et leur réalité face à la tempête qu'est le cancer du sein, dans notre vidéo de sensibilisation, comme l'explique Karine-Iseult Ippersiel, présidente-directrice générale de la Fondation cancer du sein du Québec. Grâce à notre engagement commun et à notre compréhension des besoins des Québécoises et des Québécois, nous sommes en mesure de proposer une gamme de services de soutien adaptés à leurs besoins. »

Des programmes au cœur du changement

Au-delà des investissements en innovation et en recherche de pointe, la FCSQ remue ciel et terre afin d'offrir une variété de programmes essentiels qui éclairent le chemin des personnes touchées de près ou de loin par le cancer du sein :

Une écoute continue : Soutenue par une équipe de paires aidantes, la FCSQ offre une ligne d'écoute où les personnes peuvent poser leurs questions et être guidées vers les ressources appropriées.

: Soutenue par une équipe de paires aidantes, la FCSQ offre une ligne d'écoute où les personnes peuvent poser leurs questions et être guidées vers les ressources appropriées. Un accompagnement de proximité : Face aux tempêtes d'émotions qu'engendre le cancer du sein, les experts de la FCSQ, notamment une travailleuse sociale, offrent des rencontres individuelles et familiales en personne, par téléphone ou en vidéoconférence.

: Face aux tempêtes d'émotions qu'engendre le cancer du sein, les experts de la FCSQ, notamment une travailleuse sociale, offrent des rencontres individuelles et familiales en personne, par téléphone ou en vidéoconférence. Un soutien financier : La FCSQ tend la main aux personnes plus vulnérables par le biais d'un programme d'aide financière qui couvre les dépenses critiques, de l'hébergement aux pertes de revenus liées à l'arrêt de travail.

La FCSQ tend la main aux personnes plus vulnérables par le biais d'un programme d'aide financière qui couvre les dépenses critiques, de l'hébergement aux pertes de revenus liées à l'arrêt de travail. La Clinique virtuelle : Une clinique disponible en tout temps qui rend accessibles les soins de première ligne grâce à des consultations virtuelles avec des professionnels de la santé.

Une clinique disponible en tout temps qui rend accessibles les soins de première ligne grâce à des consultations virtuelles avec des professionnels de la santé. Ma Santé Active + Nutrition : En plus de promouvoir l'activité physique axée sur le bien-être, le programme Ma Santé Active offre des ressources pour aider les personnes touchées à adapter leur alimentation tout au long de leur parcours de traitement.

« Nos programmes sont une bouffée d'air pour celles et ceux qui en ont besoin, quel que soit l'endroit où ils se trouvent au Québec. En 2023, alors que l'accès aux soins est plus inégal que jamais au Québec, la FCSQ est fière de pouvoir offrir des services gratuits qui font la différence auprès de nos concitoyens » souligne Cédric Baudinet, directeur, investissement et promotion de la santé, à la Fondation cancer du sein du Québec.

Un engagement de longue date

Depuis près de trente ans, la FCSQ s'implique avec ténacité dans le développement des avancées médicales, la sensibilisation et la prévention du cancer du sein. Avec plus de 64 millions de dollars investis dans la recherche, l'accompagnement, la sensibilisation et la création de programmes de soutien au Québec, la Fondation défend les personnes touchées par cette maladie, elle les accompagne, leur tient la main, et améliore leur qualité de vie à chaque pas.

La Fondation invite toutes les personnes désireuses de contribuer à sa mission à visiter son site web au www.rubanrose.org pour découvrir les nombreuses façons de s'impliquer pour la cause, que ce soit en organisant des collectes de fonds, en visitant la boutique en ligne de la Fondation, en devenant bénévole ou en faisant un don.

À propos de la Fondation cancer du sein du Québec

La Fondation cancer du sein du Québec place au cœur de sa mission les personnes atteintes ainsi que leurs proches par l'entremise de la recherche et de l'innovation, du soutien et de la sensibilisation, et ce, depuis plus de 29 ans. La FCSQ a récolté plus de 64 millions $ qui ont été distribués au Québec au profit d'une recherche de pointe et pour défendre les intérêts des personnes atteintes du cancer du sein et leurs proches. Chercheurs, bénévoles, employés, donateurs et familles, tous liés par le même espoir : un avenir sans cancer du sein.

SOURCE : Fondation cancer du sein du Québec

INFORMATIONS :

Site de la Fondation cancer du sein du Québec

Facebook | LinkedIn | Twitter | Instagram | TikTok

DEMANDES D'ENTREVUES :

Iris Wei

Conseillère en relations publiques

(819) 598-0167

[email protected]

RENSEIGNEMENTS :

Martine Côté

Conseillère principale, communication et relations publiques

(514) 871-1717 poste 237

[email protected]

SOURCE Fondation du cancer du sein du Québec

Renseignements: