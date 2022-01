L'engagement de l'Église Unie quant à l'enjeu des tombes anonymes

TORONTO, le 13 janv. 2022 /CNW/ - L'Église Unie du Canada met à la disposition des communautés autochtones des fonds pour soutenir la recherche de tombes anonymes, recueillir de l'information et tenir des cérémonies pour honorer la mémoire des enfants qui sont décédés dans les 15 pensionnats autochtones dont elle avait la responsabilité.

L'Église transmet à ces communautés, en format numérique, la totalité des documents en sa possession concertant ces établissements. Cette documentation, qui avait été présentée à la Commission de vérité et réconciliation du Canada, est déposée à l'heure actuelle dans les archives de l'Église Unie du Canada et au Centre national pour la vérité et la réconciliation.

Cette initiative, intitulée Bringing the Children Home [Rapatrier les enfants dans leurs communautés], est un acte de réparation qui répond aux appels à l'action 73-76 de la Commission de vérité et réconciliation du Canada. Elle exprime cet impératif théologique qui nous appelle à nous aimer les uns les unes et les autres, à partager nos dons et nos ressources et à édifier une communauté dans la réciprocité et le respect. Les fonds pour ce faire ont été alloués par l'Exécutif du Conseil général à l'été 2021, de même que par la Fondation de l'Église Unie du Canada.

« L'Église Unie du Canada a participé activement à un système qui a déchiré les familles autochtones en retirant de force les enfants de leur foyer, affirme le pasteur Richard Bott, modérateur de l'Église. Nous y avons joué un rôle important et, en tant qu'Église, nous devons axer davantage notre engagement à la réconciliation sur des actions concrètes. »

Le secrétaire général, le pasteur Michael Blair, déclare que : « En tant que personnes descendantes de l'immigration coloniale, nous avons acquis, au fil de notre histoire, une attitude du type nous pouvons régler ce problème. De toute évidence, nous avions complètement tort. Nous devons écouter avant d'agir et nous devons soutenir les communautés au fur et à mesure qu'elles définissent leurs besoins. »

Pour en savoir davantage sur l'initiative Bringing the Children Home [Rapatrier les enfants dans leurs communautés], consultez le site Web de l'Église Unie https://united-church.ca/social-action/justice-initiatives/reconciliation-and-indigenous-justice/bringing-children-homehttps://egliseunie.ca/des-ressources-pour-rapatrier-les-enfants-dans-leurs-communautes/ (en anglais) ou envoyez un courriel à [email protected]

SOURCE United Church of Canada

