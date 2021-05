MONTRÉAL, le 27 mai 2021 /CNW Telbec/ - Courchesne Larose, un joueur de premier plan de l'industrie canadienne des fruits et légumes, est fière d'annoncer l'obtention de la Certification ÉCORESPONSABLEMC, niveau 2. Performance, pour ses exigences environnementales et sociales de haut niveau. L'entreprise familiale centenaire a toujours eu au cœur de sa mission le développement durable et souhaite demeurer un modèle pour les entreprises du secteur de l'alimentation qui jouent un rôle de premier plan dans la société.

L'obtention de la Certification ÉCORESPONSABLEMC, niveau 2. Performance, émise par ECOCERT CANADA, est remise à la suite d'un processus rigoureux qui a évalué de manière indépendante et impartiale la conformité des processus d'affaires durables de Courchesne Larose. Elle s'applique aux deux sites situés à Anjou et au Marché Central, à Montréal.

« Nous sommes très fiers d'obtenir le deuxième niveau de la Certification ÉCORESPONSABLEMC reconnue mondialement. Dans notre démarche responsable continue, il est primordial pour Courchesne Larose de mobiliser ses équipes et de se réinventer constamment afin de poser des gestes concrets pour améliorer nos pratiques environnementales et sociétales. Nous désirons avoir un impact positif et durable pour la Terre, car c'est elle qui produit les fruits et les légumes qui alimentent notre industrie », a précisé Alain Routhier, président de Courchesne Larose.

Cette nouvelle étape historique démontre à nouveau la détermination de Courchesne Larose de contribuer à la transition vers une économie à plus faibles émissions de carbone et à la saine alimentation.

Une vision d'affaires régénératrice

Courchesne Larose a pris conscience de son impact sur le cycle de vie de ses activités et a mis en place un comité écoresponsable afin d'allouer les ressources nécessaires à l'atteinte de ses objectifs pour le développement durable, autant sur le plan de la formation de ses employés que dans sa chaîne logistique.

Récemment, Courchesne Larose a mis en place un nouvel éclairage au DEL dans ses entrepôts qui permet une grande économie d'énergie et s'est également dotée de remorques électriques pour l'entreposage à court terme des produits. Aussi, une technologie est utilisée dans les chambres froides afin de détruire l'éthylène dans l'air, un gaz produit par certains fruits et légumes, ce qui permet une meilleure conservation de ces derniers. L'entreprise cherche toujours à optimiser ses opérations en passant par la conservation et la sécurité des aliments, en plus de favoriser l'achat local lorsque le produit est disponible au Québec.

« Courchesne Larose met tout en œuvre pour offrir à ses clients des fruits et des légumes frais de qualité supérieure afin qu'ils puissent réjouir les consommateurs avec une offre variée et délicieuse. Cette mission implique également que nous devons contribuer sans relâche à réduire notre empreinte environnementale. Nous réussissons à nous améliorer en intégrant les enjeux de développement durable dans notre planification stratégique tout en mobilisant les équipes de travail autour d'une vision commune », a ajouté Frédéric Monette, vice-président des opérations chez Courchesne Larose.

Rappelons que Courchesne Larose a entrepris la création de Loop Mission, un projet d'économie circulaire, pour réduire le gaspillage alimentaire et redonner de la valeur, entre autres, aux fruits et légumes rejetés en les transformant en différents produits. Cette dernière vient de remporter le Prix du Choix du Public à la compétition mondiale d'entreprises en démarrage Get in the Ring 2021. Également, Courchesne Larose, qui a toujours veillé à la sécurité alimentaire de sa communauté, est l'un des grands contributeurs de Moisson Montréal et de Moisson Rive-Sud.

À propos Courchesne Larose

Joueur de premier plan de l'industrie canadienne des fruits et légumes depuis plus de 100 ans, Courchesne Larose Ltée est une entreprise familiale qui emploie plus de 420 employés. Sa mission première est d'offrir à ses fournisseurs la vitrine la plus vaste et le meilleur réseau de distribution de fruits et légumes frais pour l'est du Canada, permettant à ses clients de bénéficier de produits diversifiés et de qualité à l'année. Ses fournisseurs sont issus des quatre coins de la planète et ses clients sont situés partout au Canada ainsi que sur la côte est américaine.

