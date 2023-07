SHANGHAI, 12 juillet 2023 /CNW/ - L'International Hydrogen Fuel Cell Vehicles Congress & Exhibition 2023 (FCVC 2023) a eu lieu à Shanghai, en Chine, du 5 au 7 juillet 2023. Des experts dans le domaine de l'énergie à hydrogène de plus de 20 pays et régions tels que la Chine, le Canada, la Corée, le Japon, les Pays-Bas, l'Allemagne, etc. ont prononcé des discours. Parallèlement, plus de 300 exposants et 30 000 visiteurs de la chaîne industrielle mondiale ont participé à l'exposition.

FTXT, la marque chinoise de l'énergie à hydrogène, présentait une variété de nouveaux produits comme un système de piles à combustible à haute puissance de 255 kW, un empilement de plaques de graphite de 300 kW, un réservoir de stockage d'hydrogène de type IV de 70 MPa et une valve haute pression pour l'hydrogène, etc. Le rendement des produits et les indicateurs techniques clés ont atteint le niveau le plus élevé au monde, dépassant les produits courants sur le marché international.

De plus, FTXT a présenté pour la première fois la deuxième génération d'assemble membrane-électrode (EME) à haut rendement en appliquant des matériaux en pellicule ultramince et la technologie de production de masse commandée EME. Des percées importantes ont été réalisées dans la technologie à faible teneur en platine, la technologie de transfert de masse élevé, la technologie d'auto-humidification à faible densité de courant, etc. La charge en platine est de ≤ 0,3 mg/cm2, et la densité de puissance est > 1,8 W/cm2 @0,6 V, dépassant le programme GAIA de l'UE et les objectifs du « 14e plan quinquennal » de la Chine, atteignant le niveau avancé international.

FTXT continue d'étendre la coopération internationale et a signé des accords de coopération stratégique internationale sur l'énergie de l'hydrogène avec le Conseil national italien de la recherche (CNR) et des entreprises locales. Elle a pour objectif de promouvoir l'expérience réussie acquise en Chine en Italie et dans la région de l'UE, en facilitant le développement rapide des industries locales de l'énergie verte et de l'hydrogène.

Avec 21 ans d'expérience pratique sur le marché chinois, FTXT couvre divers scénarios d'application, y compris les véhicules à pile à hydrogène (voitures de tourisme, camions lourds, autobus), les navires à hydrogène, la production combinée de chaleur et d'électricité (CHP), le stockage d'énergie, etc. FTXT prend de l'expansion sur le marché international.

À l'heure actuelle, l'industrie chinoise de l'énergie à hydrogène entre dans une phase de développement accéléré, et de nombreux produits technologiques dépassent le niveau international. Les marques chinoises de l'énergie à hydrogène font leur entrée dans le monde.

Pour en savoir plus, consultez le site Web de FTXT : http://en.ftxt-e.com/

