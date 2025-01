GWM HYDROGEN-FTXT livre 406 véhicules sanitaires alimentés aux piles à hydrogène

BAODING, Chine, 12 janvier 2025 /CNW/ - Le 10 janvier, le premier lot de 406 véhicules sanitaires alimentés aux piles à hydrogène et équipés du système d'alimentation à hydrogène de GWM HYDROGEN-FTXT a été officiellement livré aux clients, marquant la mise en œuvre réussie du premier scénario d'application de GWM HYDROGEN-FTXT pour un véhicule de démonstration d'un système d'assainissement de l'hydrogène « à 100 unités » à Baoding, en Chine.

Cette gamme de véhicules sanitaires à hydrogène comprend trois modèles principaux : les véhicules de balayage et de lavage à l'hydrogène, les véhicules de nettoyage à l'hydrogène et les véhicules de rinçage à haute pression à l'hydrogène. Ils ont été élaborés conjointement par GWM HYDROGEN-FTXT en collaboration avec trois fabricants chinois de véhicules commerciaux bien connus : Changzheng, Yutong et Dongfeng. Tous les véhicules sont équipés du système de pile à combustible et du système de stockage d'hydrogène pour véhicules commerciaux mis au point par GWM HYDROGEN-FTXT. Ils présentent des avantages importants par rapport aux véhicules sanitaires électriques, comme un ravitaillement en carburant plus rapide et une meilleure adaptabilité aux environnements à haute et à basse température. Le ravitaillement en hydrogène ne prend que 5 à 8 minutes, et un seul ravitaillement permet un fonctionnement continu de plus de 10 h.

Cette livraison est un autre scénario de démonstration à grande échelle d'application de masse de véhicules à pile à hydrogène mis en œuvre par GWM HYDROGEN-FTXT en Chine, suivant le premier scénario d'application de démonstration de camions lourds à hydrogène de 49 tonnes de niveau 100 au monde. Ces véhicules serviront de purificateurs d'air mobiles pour soutenir le modèle de développement circulaire à faible émission de carbone de la ville « sans déchets + hydrogène vert », et créeront une référence pour l'application des véhicules sanitaires à hydrogène en Chine.

À l'heure actuelle, le nombre de véhicules à hydrogène équipés de GWM HYDROGEN-FTXT qui ont été lancés sur le marché chinois a atteint les mille unités.

