L'ENAP et l'ADMQ s'unissent pour offrir un programme de formation sur mesure en gestion municipale

QUÉBEC, le 29 mars 2021 /CNW Telbec/ - L'École nationale d'administration publique (ENAP) et l'Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) sont heureuses d'annoncer la mise sur pied d'une nouvelle cohorte sur mesure en gestion municipale qui sera offerte aux gestionnaires, aux professionnel(le)s et aux étudiant(e)s œuvrant ou s'intéressant au milieu municipal.

Ce microprogramme de formation de 2e cycle en administration publique vise le développement des compétences managériales en lien avec les besoins du milieu et les pratiques émergentes. Il permettra aux personnes inscrites de se familiariser avec les principaux concepts et outils de l'administration publique et de mieux comprendre la dynamique et les contraintes de la gestion des organisations publiques, et plus spécifiquement celles gravitant dans l'écosystème municipal qui a ses caractéristiques et spécificités propres.

Le directeur général de l'ENAP, Guy Laforest, est fier de mettre à contribution l'expertise de l'ENAP pour outiller les administrateurs publics œuvrant dans le milieu municipal, un créneau d'excellence de l'ENAP. « Ce partenariat permet d'offrir un programme taillé sur mesure pour les besoins de l'ADMQ alors que le milieu municipal fait face à de nombreux défis qui se sont exacerbés depuis le début de la pandémie », a déclaré M. Laforest.

« L'ADMQ a toujours été à l'avant-garde en termes de formation. Il est dans l'évolution de notre offre de service d'offrir une formation haut niveau, de 2e cycle universitaire, afin de permettre à nos membres de parfaire leurs connaissances » a déclaré Mme Sophie Antaya, présidente de l'Association des directeurs municipaux du Québec et directrice générale adjointe et greffière-trésorière de la Municipalité de Boischatel.

Les cours de la Cohorte ADMQ débuteront au trimestre de l'automne 2021 et se poursuivront à l'hiver ainsi qu'à l'automne 2022.

Les personnes intéressées par ce programme peuvent faire parvenir leur demande d'admission, sous certaines conditions, jusqu'au 1er mai à l'ENAP. Une séance d'information aura lieu le lundi 12 avril à 12 h 15.

Pour s'inscrire : https://bit.ly/3txnfDJ

Pour plus d'information et connaître les conditions d'admission : https://bit.ly/2NP0Lit

À propos de l'ENAP

L'École nationale d'administration publique est la seule université francophone spécialisée en administration publique de l'Amérique du Nord. Elle est aussi une école professionnelle qui propose aux individus et aux organisations une gamme complète de formations et de services et les accompagne afin qu'ils relèvent les défis des secteurs public et parapublic. L'ENAP évolue AVEC ET POUR les acteurs publics.

À propos de l'ADMQ

Depuis 82 ans, l'Association des directeurs municipaux du Québec est la source de référence et d'accompagnement des directeurs généraux et secrétaires-trésoriers du Québec. L'ADMQ rassemble un peu plus de 1100 membres provenant de près de 850 municipalités locales, MRC, communautés métropolitaines, agglomérations et régies intermunicipales de toutes les régions du Québec. Elle constitue, aujourd'hui, le plus important regroupement de professionnels de la gestion municipale au Québec. Elle a pour mission d'accompagner ses membres dans le développement de leurs compétences professionnelles et de les soutenir dans l'amélioration de leurs pratiques de travail, tout en contribuant activement à l'évolution de la vie municipale.

