L'ENAP dévoile sa nouvelle image de marque

QUÉBEC, le 22 avril 2021 /CNW Telbec/ - L'École nationale d'administration publique (ENAP) est heureuse de dévoiler sa nouvelle image de marque qui réitère la pertinence et la place de choix qu'occupe l'institution dans son réseau et la société québécoise après plus de 50 ans d'existence.

Avec ses couleurs vives et affirmées, la nouvelle signature de l'ENAP se veut le reflet du dynamisme de ses actrices et acteurs, des étudiantes et étudiants qui la fréquentent ainsi que des organisations qu'elle accompagne. Ce renouvellement s'inscrit dans la vision que l'ENAP s'est donnée dans son Plan stratégique 2019-2024 : soit d'être une leader ainsi qu'une partenaire privilégiée et une référence pour une action publique pertinente, innovatrice et au service des citoyens.

« Je suis fier du chemin parcouru par l'ENAP au cours des 50 dernières années et, comme je l'ai dit en 2019 lors des célébrations, nous n'avons jamais cessé d'innover et d'être à l'écoute des besoins des administrations publiques. La dernière année en est la preuve : avec la pandémie de la COVID-19, nos équipes ont redoublé d'efforts pour continuer d'offrir des services de qualité tout en s'adaptant de manière exceptionnelle au contexte. Notre nouvelle image affirme notre force, notre résilience mais, surtout, notre pertinence en 2021 et pour les décennies à venir », a déclaré le directeur général de l'ENAP, Guy Laforest.

La nouvelle image de marque a été développée en collaboration avec l'agence Parcelle.

Une présentation de celle-ci est disponible ici.

À propos de l'ENAP

L'École nationale d'administration publique est la seule université francophone spécialisée en administration publique de l'Amérique du Nord. Elle est aussi une école professionnelle qui propose aux individus et aux organisations une gamme complète de formations et de services et les accompagne afin qu'ils relèvent les défis des secteurs public et parapublic. L'ENAP évolue AVEC ET POUR les acteurs publics.

