CHANGZHOU, Chine, 2 octobre 2025 /CNW/ - TrinaTracker, fournisseur de solutions intelligentes de traqueurs solaires au sein de Trinasolar, a annoncé avoir reçu de la part de Bureau Veritas la certification de l'empreinte carbone des produits pour son traqueur solaire Vanguard 2P et une vérification de la réduction de l'empreinte carbone des produits pour Vanguard 1P. Toute la série Vanguard fait l'objet d'une vérification indépendante de son niveau d'empreinte carbone à la suite de l'obtention de la certification de l'empreinte carbone des produits pour Vanguard 1P, plus tôt dans l'année.

La certification de l'empreinte carbone des produits pour Vanguard 2P est conforme à la norme ISO 14067:2018, qui couvre le cycle de vie complet du « berceau à la porte », de l'approvisionnement en matières premières jusqu'à la fabrication et la livraison des produits, en passant par le transport.

L'évaluation a mis en lumière les efforts déployés par TrinaTracker pour réduire son empreinte carbone, notamment :

L'utilisation d'acier à bas carbone et d'autres matériaux à faible impact dans la conception et la production

L'optimisation de la logistique grâce à des distances de transport plus courtes et à l'adoption du fret ferroviaire et maritime

L'utilisation d'électricité verte et de procédés de fabrication écoénergétiques

La réduction des émissions dues aux livraisons grâce à l'amélioration de l'acheminement et de l'efficacité de charge

Le traqueur solaire Vanguard 1P avait déjà obtenu la certification de l'empreinte carbone des produits, et Bureau Veritas a vérifié qu'il avait réussi en un an à réduire de plus de 10 % les émissions de gaz à effet de serre du berceau à la porte. Cette amélioration est le fruit de perfectionnements de la conception et des procédés de fabrication qui soulignent les progrès continus de TrinaTracker en matière de réduction de l'empreinte carbone des produits et aident les clients à respecter les exigences de plus en plus strictes des réglementations relatives aux émissions de carbone dans des marchés tels que l'Europe et l'Amérique latine.

Forte de la certification des produits Vanguard 1P et 2P, la série Vanguard fournit maintenant des données crédibles et transparentes sur son empreinte carbone, en conformité avec les normes internationales. Ces certifications illustrent la volonté de TrinaTracker visant à intégrer des mesures de réduction du carbone dans l'ensemble de l'approvisionnement, de la chaîne d'approvisionnement, de la production et de la logistique pour soutenir la transition mondiale vers la carboneutralité.

Cette étape cruciale s'inscrit dans la stratégie globale de développement durable de Trinasolar. Signataire du Pacte mondial des Nations unies, Trinasolar a élaboré le concept de gestion de la durabilité SOLAR, qui met l'accent sur le développement durable, l'optimisation, l'influence, l'action et la responsabilité. La gamme complète des modules Vertex N de Trinasolar a obtenu des certifications d'empreinte carbone de la part d'organisations indépendantes, son Elementa 2 a reçu la certification DEP (déclaration environnementale de produit) pour le cycle de vie complet et le certificat d'évaluation du cycle de vie, et plusieurs bases de production soutenues par plus de 40 projets d'économie d'énergie ont été reconnues comme des « usines vertes ».

À l'avenir, TrinaTracker continuera de travailler en étroite collaboration avec ses partenaires pour faire progresser la réduction des émissions de carbone dans l'ensemble de la chaîne de valeur du secteur photovoltaïque, en proposant des solutions durables qui donnent aux clients du monde entier les moyens d'agir.

