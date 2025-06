Un nouvel espace destiné à favoriser la collaboration, l'innovation et l'apprentissage pratique dans le domaine de l'énergie solaire, qui fait partie du réseau mondial croissant de centres de démonstration universitaires de Trinasolar.

MADRID, 24 juin 2025 /CNW/ - Trinasolar, chef de file mondial des solutions solaires et de stockage intelligentes, et l'Instituto de Energía Solar de l'Universidad Politécnica de Madrid ont officiellement inauguré leur centre de démonstration commun, situé sur le campus de l'université dans la capitale espagnole.

L’inauguration du centre de démonstration

L'ouverture de ce centre de démonstration marque une étape importante dans le partenariat stratégique lancé début 2024 entre Trinasolar et l'Universidad Politécnica de Madrid. Plus qu'une simple vitrine technologique, le centre met en évidence les valeurs communes d'innovation, d'échange de connaissances et de collaboration à long terme qui définissent cette alliance. Il est conçu pour servir à la fois de banc d'essai réel pour les technologies solaires émergentes et d'espace de collaboration en matière de R&D, de formation et d'innovation ouverte dans le secteur des énergies renouvelables.

Les visiteurs du centre de démonstration auront l'occasion d'explorer les performances des modules photovoltaïques Vertex N de Trinasolar, ainsi que sa gamme complète de solutions de montage solaire, notamment les suiveurs Vanguard 1P et 2P, et la structure à inclinaison fixe FixOrigin.

« Ce centre de démonstration représente un pont entre l'innovation et la collaboration, a déclaré Gonzalo de la Viña, président de Trinasolar Europe. « Il nous permet de démontrer la qualité et les performances de nos dernières technologies à nos partenaires européens tout en renforçant notre collaboration avec l'un des principaux instituts de recherche solaire d'Europe. »

Ignacio Antón Hernandez, directeur de l'Instituto Solar de l'Instituto de Energía Solar, a ajouté : « L'accès à des technologies aussi avancées sur le campus ouvre de grandes perspectives pour nos étudiants, nos chercheurs et nos projets de collaboration. C'est un laboratoire vivant, et aussi un espace pour établir des liens avec l'industrie. »

L'inauguration, qui a eu lieu le 18 juin, a réuni des représentants du monde universitaire, de l'industrie et du secteur des énergies renouvelables, renforçant ainsi l'engagement plus large de Trinasolar à soutenir la transition énergétique mondiale grâce à des partenariats locaux.

Outre le site de Madrid, Trinasolar a récemment ouvert un autre centre de démonstration à São Paulo, au Brésil, en collaboration avec l'Université Facens. Cette initiative fait partie d'un réseau mondial croissant de collaborations avec des établissements universitaires, conçu pour favoriser le développement des talents, la recherche et l'innovation dans le domaine de l'énergie solaire partout dans le monde.

