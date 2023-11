KINGSTON, ON, le 16 nov. 2023 /CNW/ - L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie (Empire Vie) a signé un contrat pour vendre la propriété de son siège social à Kingston au promoteur local Jay Patry Enterprises LLC.

La vente sera conclue au milieu de l'année 2024. Après la vente, l'Empire Vie continuera d'utiliser les locaux pour y abriter son siège social pendant un certain temps, alors qu'elle cherchera d'autres espaces locatifs mieux adaptés à ses besoins à Kingston.

« L'Empire Vie est résolue à maintenir son siège social à Kingston, affirme Mark Sylvia, président et chef de la direction. La ville accueille notre siège social depuis 1936, et nous prévoyons y demeurer. Cette transition nous permettra d'explorer des espaces de travail mieux adaptés pour les membres de notre personnel et l'avenir du travail. »

À propos de l'Empire Vie

L'Empire Vie, fondée en 1923, est une filiale de E-L Financial Corporation Limited. Sa mission est d'aider les Canadiens et les Canadiennes à obtenir les placements, l'assurance individuelle et l'assurance collective dont ils ont besoin avec simplicité, rapidité et facilité afin qu'ils accumulent un patrimoine, génèrent un revenu et atteignent la sécurité financière. Le 30 septembre 2023, le total des actifs sous gestion de l'Empire Vie s'élevait à 17,2 milliards de dollars. Suivez l'Empire Vie sur les réseaux sociaux avec l'identifiant @EmpireVie ou visitez le empire.ca pour obtenir plus de détails.

SOURCE The Empire Life Insurance Company

Renseignements: Karen Smith, Directrice, Service des communications, 613 548-1890, poste 3387, [email protected]