La COVID-19 a bouleversé nos vies de plusieurs façons, surtout en ce qui a trait à l'accès aux soins de santé. Cependant, obtenir des soins de santé représentait un défi pour plusieurs personnes même avant la pandémie :

Près de cinq millions de Canadiennes et de Canadiens âgés de plus de 12 ans n'ont pas de fournisseur habituel de soins de santé 1 (et seulement 16 % des médecins de premier recours peuvent accepter tous les nouveaux patients qui demandent un rendez-vous 2 ).

(et seulement 16 % des médecins de premier recours peuvent accepter tous les nouveaux patients qui demandent un rendez-vous ). Seulement 43 % des Canadiennes et des Canadiens déclarent avoir pu obtenir un rendez-vous à leur centre de soins régulier le jour même ou le jour suivant la dernière fois qu'ils ont eu besoin de soins médicaux. Il s'agit du pourcentage le plus faible parmi tous les pays sondés3.

« Nous sommes extrêmement heureux d'offrir ce service opportun et pratique à nos clients, affirme Vanessa Lycos, vice-présidente, Produits et Marketing, Solutions d'assurance collective. Près de deux Canadiens et Canadiennes sur cinq disent avoir rencontré des obstacles liés à la COVID-19 gênant leur accès à des soins médicaux4. Grâce à la télémédecine, parler à un médecin est simple, rapide et facile et peut se faire à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, tous les jours de l'année. Étant donné qu'aucun déplacement n'est nécessaire et qu'il n'y a pas d'attente, ce service peut aider à réduire le problème croissant de l'absentéisme pour les employeurs. »

« En raison de la pandémie, les consommateurs sont plus ouverts que jamais à la télémédecine. Nous sommes heureux de continuer à soutenir l'Empire Vie et ses participants en leur donnant accès à des soins de qualité, souligne le Dr Tim Foggin, Directeur médical - Canada, Teladoc Health. Depuis bien plus d'une décennie, nous réimaginons la façon dont nous pouvons offrir des soins afin que l'évolution de la prestation de soins de santé se poursuive. Les Canadiens et Canadiennes savent qu'ils peuvent faire confiance à Teladoc pour un large éventail de leurs besoins en soins de santé. »

L'Empire Vie offre également d'autres services de Teladoc Health, notamment les services d'expertise médicale du Réseau Best Doctors® (ajoutés en 2018) et son service de Guichet d'accès en santé mentale (ajouté plus tôt cette année). Elle peut ainsi offrir un seul point de service pratique pour une variété de besoins en matière de santé.

Au sujet de l'Empire Vie

L'Empire Vie, fondée en 1923, est une filiale de E-L Financial Corporation Limited. Sa mission est d'aider les Canadiens et les Canadiennes à obtenir les placements, l'assurance individuelle et l'assurance collective dont ils ont besoin avec simplicité, rapidité et facilité afin qu'ils accumulent un patrimoine, génèrent un revenu et atteignent la sécurité financière. Le 30 juin 2020, le total des actifs sous gestion de l'Empire Vie s'élevait à 17,8 milliards de dollars. Suivez l'Empire Vie sur les réseaux sociaux avec l'identifiant @EmpireVie ou visitez le www.empire.ca pour obtenir plus de détails.

Au sujet de Teladoc Health

Teladoc Health transforme la façon dont les gens accèdent aux soins de santé et l'expérience qu'ils en ont. Reconnue comme le chef de file mondial en matière de soins virtuels, Teladoc Health organise des consultations médicales pour des millions de personnes dans 175 pays chaque année. Parmi ces personnes, plus de 9 millions de Canadiens et de Canadiennes profitent de services intégrés en matière de télésanté, de santé mentale, de services médicaux d'experts, d'intelligence artificielle et d'analytique. Pendant plus de 20 ans, Teladoc Health a fait des affaires à Toronto, d'abord sous la bannière du Réseau Best Doctors, et a établi des partenariats avec des employeurs, des assureurs, ainsi que des hôpitaux et des réseaux de santé afin de transformer la prestation de soins. Selon l'étude sur la satisfaction en matière de télésanté aux États-Unis en 2019 de J.D. Power, Teladoc Health se classe au premier rang des fournisseurs de télésanté faisant directement affaire avec le consommateur. La société a également reçu la reconnaissance Best in KLAS pour les plateformes de soins virtuels en 2020. La société met à profit plus de dix ans d'expertise et d'observations en temps réel afin de répondre aux besoins croissants en matière de soins virtuels des consommateurs, des professionnels de la santé, des employeurs et des régimes d'assurance collective. Pour obtenir plus d'information, veuillez visiter le www.teladochealth.com/fr-CA/ ou suivez Teladoc Health sur Twitter avec l'identifiant @TeladocHealth .

