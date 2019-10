L'Empire Vie lance de nouvelles options de fonds multistratégie, de fonds de titres à revenu fixe et de fonds mondial de dividendes

TORONTO, le 23 oct. 2019 /CNW/ - L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie (Empire Vie) (TSX : EML.PR.A) a lancé aujourd'hui une nouvelle gamme de six fonds distincts qui combinent gestion passive et gestion active ainsi que deux nouveaux fonds autonomes : le FPG mondial de dividendes de l'Empire Vie et le FPG de revenu élevé à court terme de l'Empire Vie. Ces nouvelles options ont pour but d'offrir aux clients et aux clientes plus de choix de gestion des placements pour atteindre leurs objectifs financiers.

Les FPG multistratégie de l'Empire Vie procurent une exposition à des fonds négociés en bourse (FNB) et à des placements gérés activement par des tiers gestionnaires au sein d'une solution de fonds distincts. Les clients peuvent réduire leur risque et obtenir des rendements plus constants grâce à une diversification instantanée en ayant recours à divers styles de placement et à une gestion tactique des actifs pour tirer parti des occasions du marché.

La nouvelle gamme de FPG comprend trois fonds d'actions et trois fonds équilibrés mondiaux :

FPG multistratégie d'actions canadiennes de l'Empire Vie

FPG multistratégie d'actions américaines de l'Empire Vie

FPG multistratégie d'actions mondiales de l'Empire Vie

FPG Portefeuille multistratégie conservateur mondial de l'Empire Vie

FPG Portefeuille multistratégie équilibré mondial de l'Empire Vie

FPG Portefeuille multistratégie de croissance modérée mondial de l'Empire Vie

Les objectifs de placement vont de la protection du capital à la croissance. Chaque FPG combine des stratégies de gestion passive, de bêta intelligent et de gestion active. Dave Paterson, CFA, est le gestionnaire de portefeuille des FPG multistratégie de l'Empire Vie.

« Nous sommes heureux d'offrir plus de choix aux personnes qui nous confient leurs placements afin de les aider à atteindre leurs objectifs financiers. Grâce à des stratégies de gestion active et de gestion passive, les FPG multistratégie de l'Empire Vie procurent une exposition à divers styles de placement, régions et secteurs afin d'augmenter la diversification. Nous les avons conçus afin qu'ils complètent nos fonds de placement garanti actuels qui offrent à notre clientèle une approche de placement axée sur la valeur », affirme Ian Hardacre, vice-président principal et chef des placements.

Nous avons ajouté les deux nouveaux fonds autonomes à notre contrat de fonds de placement garanti de l'Empire Vie.

Nous avons rouvert le FPG mondial de dividendes de l'Empire Vie aux clients de nos FPG. Ce fonds investit dans des titres productifs de dividendes de sociétés de grande qualité principalement à moyenne et à forte capitalisation boursière situées dans le monde entier. Ashley Misquitta, CFA, gestionnaire principal de portefeuille, Actions américaines, et David Mann, CFA, gestionnaire de portefeuille, Actions mondiales, géreront ce fonds.

Le FPG de revenu élevé à court terme de l'Empire Vie est un portefeuille diversifié qui investit principalement dans des titres à revenu fixe en privilégiant les obligations de sociétés à court terme et à rendement plus élevé. Albert Ngo, MFE, gestionnaire de portefeuille, Titres à revenu fixe, gérera ce fonds.

« Ces deux nouveaux fonds offrent aux clients et aux clientes plus de choix ainsi que la possibilité de diversifier leurs placements dans les segments des titres à revenu fixe et des dividendes mondiaux tout en complétant leurs placements actuels », déclare Ian Hardacre.

Au sujet de l'Empire Vie

L'Empire Vie, une filiale d'E-L Financial Corporation Limited, a été fondée en 1923. Sa mission est d'aider les Canadiens et les Canadiennes à obtenir les placements, l'assurance individuelle et l'assurance collective dont ils ont besoin avec simplicité, rapidité et facilité afin qu'ils accumulent un patrimoine, génèrent un revenu et atteignent la sécurité financière. Le 30 juin 2019, le total des actifs sous gestion de l'Empire Vie s'élevait à 17,8 milliards de dollars. Suivez l'Empire Vie sur Twitter avec l'identifiant @EmpireVie ou visitez le www.empire.ca pour obtenir plus de détails.

SOURCE The Empire Life Insurance Company

Renseignements: Antonietta Stabile, MBA, 416 945-7466 ou antonietta.stabile@empire.ca

Related Links

http://www.empire.ca