L'Empire Vie fait des merveilles et amasse 273 000 $ pour Centraide

KINGSTON, ON, le 20 nov. 2019 /CNW/ - Lors de sa campagne annuelle Centraide, l'Empire Vie a dépassé son objectif de 270 000 $ en amassant 273 000 $ pour Centraide partout au pays. La société offrait une contrepartie maximale de 125 000 $ pour les dons des membres du personnel et des retraités.

« Nous avons choisi le thème Faire des merveilles ensemble pour notre campagne de cette année parce que la communauté est extrêmement importante pour nous à l'Empire Vie, affirme Karen Swain, coprésidente de la campagne. Chaque année, nos merveilleux membres du personnel et retraités font des merveilles ensemble pour nous aider à atteindre notre objectif, que ce soit en organisant des ventes de gâteaux, des repas‑partage, notre populaire encan silencieux ou en participant à des évènements et en donnant leur argent durement gagné. Voir l'impact de Centraide dans la vie des gens en vaut la peine. »

Bien que nous ayons mis l'accent sur les dons, les équipes de campagne des bureaux de l'Empire Vie à l'échelle nationale ont planifié des évènements amusants, notamment un repas-partage international, un encan silencieux, une journée pyjama et bien plus. Plusieurs entreprises ont généreusement soutenu la campagne, faisant de celle-ci un véritable effort communautaire.

En 2018, l'Empire Vie, ses membres du personnel et ses retraités ont atteint la marque des 4 millions de dollars en dons totaux au fil des ans.

Au sujet de l'Empire Vie

L'Empire Vie, une filiale d'E-L Financial Corporation Limited, a été fondée en 1923. Elle offre aux Canadiens et aux Canadiennes une gamme de produits individuels et collectifs d'assurance vie et maladie, de placement et de retraite. La mission de la société est d'aider les Canadiens et les Canadiennes à accumuler un patrimoine, à générer un revenu et à atteindre la sécurité financière avec simplicité, rapidité et facilité. Le 30 septembre 2019, le total des actifs sous gestion de l'Empire Vie s'élevait à 18,1 milliards de dollars. Suivez l'Empire Vie sur Twitter avec l'identifiant @EmpireVie ou visitez le www.empire.ca pour obtenir plus de détails.

