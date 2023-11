L'Empire Vie célèbre une campagne record en soutien à Centraide

KINGSTON, ON, le 21 nov. 2023 /CNW/ - Lors de sa campagne annuelle pour Centraide, l'Empire Vie a dépassé son objectif pour la septième année consécutive en amassant 287 901,41 $ grâce aux dons des membres du personnel et des retraités et aux recettes des évènements. Cette somme profitera à des agences et des programmes Centraide partout au pays. Il s'agit du montant le plus élevé amassé en une seule campagne depuis que la société a commencé à soutenir Centraide il y a 54 ans.

L'Empire Vie a encore une fois offert une contrepartie pour chaque dollar donné, jusqu'à concurrence de 125 000 $. Le comité a organisé des rassemblements d'équipe avec des conférenciers et conférencières d'agences de Centraide, une vente de pâtisseries, des repas-partage à Kingston et à York Mills, un concours de costumes d'Halloween et un encan silencieux en ligne proposant des objets donnés par les membres du personnel, des entreprises locales et des partenaires d'affaires.

Le comité de la campagne de 2023 a choisi le thème « Plus forts ensemble » pour la campagne nationale de cette année afin de refléter le travail d'équipe, l'unité et le changement positif pour lesquels leurs collègues sont connus.

« Chaque année, l'Empire Vie soutient nos collectivités par le biais de nombreux dons de bienfaisance et Centraide est l'une de nos causes emblématiques », a affirmé Rupa Naran, coprésidente de la campagne Centraide 2023. « Le résultat record de cette année est dû à la gentillesse et à la générosité des membres de notre personnel et de nos retraités et retraitées, et à leur volonté d'avoir un effet positif sur la vie de nombreuses personnes d'un océan à l'autre. »

« Un grand merci à toutes les personnes qui ont contribué au succès de la campagne de cette année », a déclaré Sarah Handley, coprésidente de la campagne Centraide 2023. « Ce soutien aura une incidence considérable sur les efforts de Centraide pour rassembler les gens et regrouper les ressources afin de bâtir une collectivité forte, saine et sécuritaire pour tous. »

La mission de Centraide de bâtir des collectivités solides en rassemblant les gens et en regroupant des ressources afin de faciliter le changement trouve écho auprès de l'Empire Vie et des membres de son personnel depuis longtemps. L'Empire Vie a fait un premier don d'entreprise en 1941, et organisé une campagne de collecte de fonds chaque automne depuis 1969. Au cours des 30 dernières années, l'Empire Vie a collecté 5,4 millions de dollars.

Au sujet de l'Empire Vie

L'Empire Vie, une filiale d'E-L Financial Corporation Limited, a été fondée en 1923. Elle offre une gamme de produits individuels et collectifs d'assurance vie et maladie, de placement et de retraite. Sa mission est d'aider les Canadiennes et les Canadiens à obtenir avec simplicité, rapidité et facilité les produits et les services dont ils ont besoin pour se constituer un patrimoine, générer un revenu et atteindre la sécurité financière. Le 30 septembre 2023, le total des actifs sous gestion de l'Empire Vie s'élevait à 17,2 milliards de dollars. Suivez l'Empire Vie sur les réseaux sociaux avec l'identifiant @EmpireVie ou visitez le empire.ca pour obtenir plus de détails.

