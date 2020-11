KINGSTON, ON, le 13 nov. 2020 /CNW/ - Lors de sa campagne annuelle pour Centraide, l'Empire Vie a dépassé son objectif en amassant 278 000 $ pour Centraide partout au pays. La société a offert une contrepartie pour chaque dollar donné par les membres de son personnel et ses retraités jusqu'à un maximum de 125 000 $. Elle a également remis un don de 20 000 $ pour le fonds de réponse spécial pour la COVID-19 plus tôt cette année.

« L'année 2020 a été difficile pour tout le monde, particulièrement pour les personnes les plus vulnérables, reconnaît la coprésidente de la campagne, Renée Belzile. Notre message aux membres du personnel cette année était simple : si vous êtes en mesure de donner, donnez ce que vous pouvez. Nous sommes très fiers qu'ils aient répondu à l'appel et fait preuve de générosité et de compassion en cette période où les besoins sont criants. »

Le thème de la campagne de cette année était « Agir ici, avec cœur ». L'un des objectifs de la campagne était de soutenir les entreprises et les agences locales qui avaient fait équipe avec l'Empire Vie à l'occasion de ses campagnes Centraide passées. Puisque la majorité des membres du personnel travaillaient de la maison, et afin d'assurer la santé et la sécurité de tous, le comité a réalisé une campagne entièrement virtuelle. Il a encouragé les membres du personnel à faire des achats dans leur collectivité et à montrer leur soutien aux entreprises locales et à Centraide en participant sur les médias sociaux, notamment au moyen d'une chasse au trésor virtuelle et d'une vidéo d'inspiration TikTok. Des porte-parole des agences de Centraide se sont joints à des réunions en ligne afin d'offrir leurs témoignages.

« Nous avons été grandement inspirés par les témoignages sur le travail qu'a fait Centraide en première ligne pendant la pandémie, affirme Renée. Centraide et ses agences ont été des héros et nous sommes très fiers d'avoir réussi à atteindre notre objectif afin de soutenir le travail essentiel qu'ils font dans nos collectivités. »

Au sujet de l'Empire Vie

L'Empire Vie est une filiale d'E-L Financial Corporation Limited fondée en 1923. Elle offre aux Canadiens et aux Canadiennes une gamme de produits individuels et collectifs d'assurance vie et maladie, de placement et de retraite. La mission de la société est d'aider les Canadiens et les Canadiennes à accumuler un patrimoine, à générer un revenu et à atteindre la sécurité financière avec simplicité, rapidité et facilité. Le 30 septembre 2020, le total des actifs sous gestion de l'Empire Vie s'élevait à 18,2 milliards de dollars. Suivez-nous sur les réseaux sociaux avec l'identifiant @EmpireVie ou visitez notre site Web au www.empire.ca pour obtenir plus de détails.

