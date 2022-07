Soins et soutien à l'intention des personnes expatriées composant avec un deuil ou un bouleversement majeur

KINGSTON, ON , le 28 juill. 2022 /CNW/ - L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie (Empire Vie) a ajouté un service de counseling pour personnes en deuil à ses régimes d'assurance vie Protection mondiale Voyageur administrée par MetLife - assurance internationale en date du 1er août 2022. Ce nouveau service procure un counseling professionnel aux employés voyageant à l'échelle mondiale qui éprouvent des problèmes personnels comme le décès d'un être cher, un divorce, un diagnostic d'un problème de santé grave ou une cessation d'emploi. Le service peut également fournir de l'information afin d'aider les participants à répondre à des besoins financiers ou juridiques, et plus encore.

« Nous sommes très heureux d'offrir ce service opportun et pratique à nos clients et clientes voyageant pour le travail », affirme Vanessa Lycos, vice-présidente, Produits et Marketing, Solutions d'assurance collective. « Travailler à l'étranger comporte son lot de facteurs de stress. Lorsqu'une situation personnelle difficile survient, il est rassurant de savoir que l'on peut obtenir de l'aide avec un simple appel téléphonique, à toute heure du jour ou de la nuit. »

Le nouveau service de counseling offre un accès à une équipe de conseillères et de conseillers agréés qui peuvent fournir des services partout dans le monde.

« Les employés voyageant à l'échelle mondiale pourront utiliser ce nouveau service pour obtenir du soutien dans diverses langues de la part de conseillères et de conseillers qualifiés à partir de tout appareil mobile », explique Nancy Brown, directrice de Protection mondiale Voyageur. « Selon la plus récente enquête Employee Benefits Trends de MetLife, seule la moitié des employés voyageant à l'échelle mondiale estiment que leur employeur offre des garanties personnalisées selon leurs besoins. Nous sommes d'avis que ce service permettra de combler un manque. »

Le service peut être adapté aux besoins uniques des personnes et comprend :

Un accès illimité aux ressources offertes sur l'application mobile et le site Web de counseling pour personnes en deuil;

Un accès sans frais en tout temps aux services de professionnels en santé mentale qualifiés pour des évaluations et des recommandations;

Des séances de counseling en personne, au téléphone ou par vidéo.

Au sujet de l'Empire Vie

L'Empire Vie, une filiale d'E-L Financial Corporation Limited, a été fondée en 1923. Sa mission est d'aider les Canadiennes et les Canadiens à obtenir avec simplicité, rapidité et facilité les produits et les services dont ils ont besoin pour accumuler un patrimoine, générer un revenu et atteindre la sécurité financière. Le 30 juin 2022, le total des actifs sous gestion de l'Empire Vie s'élevait à 17,0 milliards de dollars. Suivez l'Empire Vie sur les réseaux sociaux avec l'identifiant @EmpireVie ou visitez le empire.ca pour obtenir plus d'information.

Au sujet de Protection mondiale Voyageur

Protection mondiale Voyageur est un programme canadien d'assurance collective régi par les lois du Canada et souscrit auprès de l'Empire Vie, un assureur dont le siège social est situé au 259, rue King Est, Kingston, Ontario, K7L 3A8. L'Empire Vie est un assureur canadien qui offre les garanties conformément aux polices d'assurance qu'il établit. Le régime Protection mondiale Voyageur est administré par la Delaware American Life Insurance Company (MetLife - assurance internationale), une société affiliée de MetLife inc. dont le siège social est situé au 600, North King Street, Wilmington, Delaware 19801, États-Unis.

Les services de counseling pour personnes en deuil sont offerts par un fournisseur non affilié à l'Empire Vie et/ou à MetLife. Ces services sont offerts de façon distincte des services d'assurance offerts par l'Empire Vie et/ou MetLife. Les conseillers et conseillère du réseau du fournisseur disposent de maîtrises ou de doctorats et sont des professionnels autorisés. Le programme de counseling pour personnes en deuil n'offre aucun service pour les problèmes suivants : problèmes familiaux, compétences parentales, problèmes conjugaux (outre qu'un divorce finalisé). Les participants aux prises avec ces problèmes devraient consulter leur service des Ressources humaines pour connaître les ressources appropriées offertes par l'entreprise. Les évènements pouvant causer une perte ne sont pas couverts par le programme, à moins que la perte se soit déjà produite. Ce programme est offert aux employés et aux membres de leur famille ainsi qu'aux bénéficiaires dans le cas d'un règlement décès. Les membres de la famille sont définis comme le conjoint ou le partenaire légitime d'un employé, ses enfants biologiques ou adoptés et ses beaux-enfants. Les services sont offerts dans certaines juridictions et sous réserve de l'approbation règlementaire.

Les services de counseling pour personnes en deuil sont offerts par LifeWorks, un fournisseur sous contrat auprès de MetLife. Les services de LifeWorks sont assujettis aux lois et aux règlements applicables.

SOURCE The Empire Life Insurance Company

Renseignements: Personne-ressource: Shelly Potter, 416 428-7540 ou [email protected], www.empire.ca