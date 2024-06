KINGSTON, ON, le 29 mai 2024 /CNW/ - L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie (Empire Vie) lance aujourd'hui son compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP) pour aider les Canadiens et les Canadiennes à réaliser leur rêve de devenir propriétaires, et six nouveaux fonds distincts dans le cadre de son contrat de fonds de placement garanti (FPG).

CELIAPP de l'Empire Vie, fonds distincts indiciels de l'Empire Vieet le fonds distincts Fidelity de l'Empire Vie (Groupe CNW/L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie)

Lancé en 2023 par le gouvernement du Canada, le CELIAPP est un régime d'épargne enregistré qui donne la possibilité aux acheteurs et acheteuses d'une première habitation admissibles de cotiser jusqu'à 40 000 $ libres d'impôt pour l'achat d'une première propriété.

« Nous savons qu'au Canada de plus en plus de gens caressent le rêve de devenir propriétaires », affirme Geoff Gibson, vice-président, Produits et Marketing, Placements. « C'est avec fierté que nous offrons le CELIAPP de l'Empire Vie, dans le cadre d'un contrat de FPG, pour permettre aux conseillères et aux conseillers d'appuyer leur clientèle et de l'aider à atteindre ses objectifs financiers. »

Les six nouveaux fonds distincts offrent une exposition mondiale et un accès élargi aux marchés et aux régions afin de créer des occasions de diversification accrues. Certains nouveaux fonds offriront aux personnes investisseuses une exposition dynamique à quelques-unes des sociétés les plus novatrices et axées sur la croissance situées dans le monde entier.

Deux de ces nouveaux fonds, le FPG Fidelity Innovations mondialesMD de l'Empire Vie et le FPG Portefeuille Fidelity Équilibré mondial de l'Empire Vie, pour lesquels le sous-conseiller est Fidelity Investments Canada, offrirent aux personnes investisseuses de l'Empire Vie un accès à un gestionnaire de placements de premier plan de renommée mondiale.

« Nous sommes enthousiastes à l'idée d'offrir aux personnes investisseuses ces nouveaux fonds distincts mettant à profit l'expertise d'un chef de file mondial comme Fidelity et l'expertise mise en commun de plusieurs importants fournisseurs d'indices et de FNB », affirme Paul Holba, vice président principal et chef des placements à Placements Empire Vie Inc. « Ces ajouts solidifient la gamme de fonds distincts existante de l'Empire Vie, en offrant aux personnes investisseuses et à leurs conseillers et conseillères les fondements nécessaires à la conception de portefeuilles diversifiés afin de contribuer à réduire le risque et à accumuler un patrimoine », poursuit-il.

Nouveaux fonds distincts Fidelity de l'Empire Vie

Le FPG Fidelity Innovations mondiales MC de l'Empire Vie - l'approche de placement thématique du fonds cible les sociétés qui sont considérées comme étant perturbatrices dans leur secteur, et novatrices dans le marché actuel en rapide évolution.

- l'approche de placement thématique du fonds cible les sociétés qui sont considérées comme étant perturbatrices dans leur secteur, et novatrices dans le marché actuel en rapide évolution. Le FPG Portefeuille Équilibré mondial Fidelity de l'Empire Vie est une solution d'actifs multi-classes ayant une composition neutre de 60 % d'actions et de 40 % de titres à revenu fixe. Il est conçu pour les personnes investisseuses qui recherchent une combinaison de croissance et de revenu. Le fonds a recours à une répartition de l'actif dynamique sur plusieurs dimensions du portefeuille afin de profiter des occasions du marché et d'atténuer les risques.

Nouveaux fonds distincts indiciels de l'Empire Vie : ces fonds outillent les conseillers et les conseillères et les personnes investisseuses afin de leur permettre de bâtir des portefeuilles qui aideront ces dernières à atteindre leurs objectifs financiers à long terme.

FPG indiciel d'actions américaines à forte capitalisation de l'Empire Vie

FGP indiciel NASDAQ 100 de l'Empire Vie

FPG indiciel d'actions mondiales de l'Empire Vie

FPG indiciel d'actions internationales de l'Empire Vie

Pour en apprendre plus, communiquez avec votre conseiller ou votre conseillère et visitez le www.empire.ca/fr/FHSA et https://www.empire.ca/fr/our-funds/prices-performance

MD Empire Vie et le logo de l'Empire Vie sont des marques déposées de L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie. Fidelity, Fidelity et Investments Canada sont des marques déposées de 483 Bay Street Holdings LP. MC Fidelity Innovations mondiales est une marques de 483 Bay Street Holdings LP. Ces marques déposées sont utilisées avec autorisation.

Nasdaq®, Nasdaq 100 et Nasdaq 100 Index sont des marque déposée de Nasdaq, Inc. (qui, avec ses sociétés affiliées, est désignée comme étant « Nasdaq Corporations ») utilisée sous licence par L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie. Nasdaq Corporations ne s'est pas prononcée sur le caractère légal ou approprié du ou des produits. Le ou les produits ne sont pas émis, endossés, ni vendus par Nasdaq Corporations, qui n'en fait pas non plus la promotion. NASDAQ CORPORATIONS NE DONNE AUCUNE GARANTIE ET N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DU OU DES PRODUITS.

Les polices sont établies par L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie.

La brochure documentaire du produit considéré décrit les principales caractéristiques de chaque contrat individuel à capital variable. Tout montant affecté à un fonds distinct est placé aux risques du titulaire du contrat, et la valeur du placement peut augmenter ou diminuer. Veuillez lire la brochure documentaire, le contrat et l'aperçu du fonds avant d'investir. Le rendement passé n'est pas une indication du rendement futur.

Au sujet de l'Empire Vie

L'Empire Vie, une filiale d'E-L Financial Corporation Limited, a été fondée en 1923. Elle offre une gamme de produits individuels et collectifs d'assurance vie et maladie, ainsi que des produits de placement et de retraite. Sa mission est d'aider les Canadiennes et les Canadiens à obtenir avec simplicité, rapidité et facilité les produits et les services dont ils ont besoin pour se constituer un patrimoine, générer un revenu et atteindre la sécurité financière.

Le 30 juin 2023, le total des actifs sous gestion de l'Empire Vie s'élevait à 18 milliards de dollars. Suivez l'Empire Vie sur les réseaux sociaux avec l'identifiant @EmpireVie ou visitez le empire.ca pour obtenir plus de détails.

Au sujet de Placements Empire Vie Inc.

Placements Empire Vie Inc. est une filiale en propriété exclusive de L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie. La société est le gestionnaire de portefeuille des fonds distincts de l'Empire Vie.

Personne-ressource : Sherif Farid, Directeur, Marketing, Placements, 289 983-9317, [email protected], www.empire.ca