La monarde ponctuée et l'asclépiade tubéreuse procurent nourriture et refuge aux pollinisateurs, en plus d'être magnifiques dans les jardins et les bouquets.

OTTAWA, ON, le 1er mars 2024 /CNW/ - La nouvelle émission de timbres de Postes Canada présente deux fleurs sauvages indigènes qui sont d'importantes sources de nourriture pour une variété de pollinisateurs, y compris les colibris, les papillons et les abeilles.

Timbres des fleurs sauvages (Groupe CNW/Postes Canada)

Abondantes en nectar et en pollen, les fleurs éclatantes de l'asclépiade tubéreuse (Asclepias tuberosa) et de la monarde ponctuée (Monarda punctata) attirent les insectes et les oiseaux pollinisateurs en quête de nourriture. Ceux-ci jouent un rôle essentiel dans la fertilisation des plantes, y compris les arbres fruitiers et d'autres cultures agricoles.

Ces deux herbes vivaces peuvent atteindre jusqu'à un mètre de hauteur. Les feuilles lustrées de l'asclépiade tubéreuse, et celles des autres variétés d'asclépiades, sont l'unique nourriture des chenilles de papillons monarques. Ce pollinisateur remarquable est touché par la déforestation, les changements climatiques et la perte de plantes indigènes le long de ses corridors migratoires.

Membre parfumé de la famille de la menthe, la monarde ponctuée se distingue par son apparence unique et complexe. Sur sa tige supérieure alternent des verticilles de fleurs tubulaires tachetées de pourpre et des anneaux de feuilles allant du blanc au violet.

Au Canada, la monarde ponctuée et l'asclépiade tubéreuse sont indigènes seulement de certaines régions du sud de l'Ontario et du sud-ouest du Québec. Au Québec, elles sont désignées comme menacées et protégées par la loi.

À propos des timbres

Conçus par Andrew Perro, les deux timbres présentent des illustrations originales d'Alain Massicotte représentant des fleurs sauvages en pleine floraison. Les timbres sont offerts en carnets de 10, en rouleaux de 50, en bandes de collection de 4 et 10 vignettes provenant de rouleaux et en bloc-feuillet de deux timbres.

Les timbres ont été oblitérés à Essex, en Ontario, une région riche en asclépiades indigènes qui est un important lieu de reproduction pour les monarques avant leur migration annuelle vers le Mexique.

Les timbres et autres articles de collection sont en vente à postescanada.ca et dans les comptoirs postaux partout au pays.

