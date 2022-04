L'emblématique Digby Pines Golf Resort and Spa, en Nouvelle-Écosse, ouvre ses portes toute l'année.

Les rénovations en cours permettront d'investir environ 12 millions de dollars au cours des 18 prochains mois. Il s'agit notamment de préparer Digby Pines pour l'hiver afin qu'il puisse être exploité toute l'année en tant que destination de vacances et moteur économique pour le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. En fin de compte, il existe un potentiel d'investissement de 100 millions de dollars dans The Pines au cours des cinq à sept prochaines années, grâce à la création d'un village de vacances composé de propriétés d'investissement que The Pines gérerait pour les propriétaires individuels.

« Nous sommes très heureux de cet investissement historique dans l'avenir de Digby Pines, de la Première Nation de Bear River et de la grande région de Digby », a affirmé Carol Dee Potter, chef de la Première Nation de Bear River. Cette Première Nation est le principal partenaire du groupe qui a acheté The Pines de la province de la Nouvelle-Écosse en décembre 2019. « Dans la langue mi'kmaq, pjila'si est une expression d'accueil et de respect. C'est ce que nous voulons que tous les invités ressentent lorsqu'ils viennent à Digby Pines. »

Les améliorations déjà terminées ou en cours comprennent :

Le remplacement des systèmes de chauffage et de climatisation du pavillon principal

La modernisation du toit et de l'extérieur du pavillon, y compris l'aménagement pour l'hiver de l'installation

L'ajout d'une nouvelle terrasse au restaurant

L'ajout d'un café et d'un bar à vin dans le hall d'entrée

L'installation de nouveaux tapis dans tout le bâtiment

La modernisation et l'aménagement pour l'hiver des 31 chalets de The Pines

« Nous veillerons à ce que nos invités ne soient pas touchés par nos rénovations progressives en 2022; en fait, ils en profiteront », a souligné M. Squires. « Notre objectif est d'attirer davantage de visiteurs à Digby pour qu'ils profitent des expériences de calibre mondial que nous avons à offrir, soit notre hospitalité authentique, nos cultures dynamiques, notre littoral à couper le souffle, nos magnifiques installations d'hébergement, notre splendide terrain de golf et notre spa ici à Digby Pines - et, bien sûr, les meilleurs fruits de mer au monde. »

Jill Balser, députée provinciale de Digby-Annapolis, a dit qu'avec l'ouverture de Digby Pines tout au long de l'année, plus d'invités pourront profiter de tout ce que la région de Digby a à offrir. « Vous serez toujours émerveillé par la générosité et la nature accueillante de la communauté », a-t-elle déclaré. « La région offre certaines des meilleures activités de la province, de l'observation des baleines à une partie de golf au Digby Pines Golf Course. Ne passez pas à côté ».

Les rénovations et l'ouverture du centre de villégiature à longueur d'année ont suscité l'enthousiasme de la collectivité, a affirmé le maire de Digby, Ben Cleveland. Il a ajouté que The Pines s'est engagé à s'approvisionner en biens et en services à l'échelle nationale et que de nombreux artisans locaux ont travaillé sur les rénovations. « Les gens d'ici sont fiers de contribuer à faire du centre de villégiature une installation de calibre mondial ouverte toute l'année. »

Chris d'Entremont, député de Nova-Ouest, a dit que The Pines est, depuis toujours, une destination touristique emblématique et un moteur économique pour la région. « C'est un endroit extraordinaire pour découvrir et redécouvrir les beautés de notre région qui en font une destination si unique », a-t-il souligné. « Je tiens à féliciter le Digby Pines Resort and Spa de sa réouverture et je lui souhaite une saison fructueuse! »

Le financement de la rénovation est assuré par l'intermédiaire de Peace Hills Trust, la plus grande et la plus ancienne institution financière de réglementation fédérale appartenant aux Premières Nations du Canada, exploitée par la Nation crie de Samson.

Le Digby Pines Golf Resort and Spa est parfaitement situé, surplombant le magnifique bassin d'Annapolis, et il accueille ses invités depuis 1929. Il est doté d'un terrain de golf de 18 trous, conçu par l'architecte de renommée mondiale Stanley Thompson, d'un spa luxueux et d'une superbe piscine extérieure au milieu d'une vaste propriété bien entretenue.

