La croissance de l'emploi touche toutes les provinces, mais la demande de talents technologiques dépasse souvent l'offre

TORONTO, 1er août 2022 /CNW/ - La trajectoire montante de l'emploi lié à la technologie au Canada devrait se poursuivre en 2022, après une année où les employeurs ont embauché plus de 100 000 travailleurs du secteur de la technologie, selon une nouvelle recherche publiée par CompTIA , l'association sans but lucratif liée à l'industrie et la main-d'œuvre des technologies de l'information (TI).

Le nombre d'emplois nets dans le secteur des technologies au Canada a atteint environ 1 235 692 travailleurs à la fin de 2021, soit une augmentation de près de 9 % par rapport à l'année précédente, selon le rapport de CompTIA intitulé State of the Tech Workforce Canada (État de la main-d'œuvre en technologie au Canada). CompTIA prévoit une croissance de 1,5 % cette année, ce qui représente plus de 19 000 nouveaux emplois nets.

« La reprise impressionnante de l'emploi montre clairement à quel point la technologie est essentielle pour toutes les entreprises et toutes les industries, a déclaré Gordon Pelosse, vice-président principal, Engagement des employeurs chez CompTIA. Les entreprises ont repris leurs activités de dotation et agrandi leurs équipes technologiques à mesure que la conjoncture s'améliorait, ajoutant des talents dans des domaines cruciaux comme la cybersécurité, les données, les services et le soutien technologique. »

Les offres affichées par les employeurs - une source supplémentaire d'information sur le marché de l'emploi dans le secteur des technologies - ont également rebondi en 2021, de nombreux employeurs ayant repris leurs activités d'embauche à mesure que l'économie canadienne se redressait. En 2021, les offres d'emploi dans le domaine de la technologie ont fait un bond de 54 552 par rapport à 2020, ce qui équivaut à une augmentation de 59 %. En comparaison, les offres d'emploi pour l'ensemble des professions ont augmenté de 50 %.

« Les possibilités d'emploi dans le domaine de la technologie sont nombreuses à tous les niveaux de carrière, à la fois pour des postes avancés pour ceux et celles qui ont de l'expérience à leur actif et pour les postes de premier échelon qui offrent de bons salaires et des possibilités d'avancement », mentionne M. Pelosse.

Un peu plus de la moitié des offres d'employeurs dans le secteur des technologies en 2021 précisaient un certain niveau d'expérience de travail requis, les 42 % restants ne mentionnant pas de prérequis spécifiques. Cela indique que de nombreux employeurs continuent d'évaluer leurs pratiques de recrutement afin de considérer plus de candidats, comme ceux qui ont des certifications reconnues par l'industrie plutôt que des diplômes universitaires traditionnels.

Alors que les entreprises de technologie sont à pied d'œuvre et que des emplois liés sont disponibles partout au pays, on dénote que la communauté technologique canadienne est concentrée dans les régions métropolitaines, notamment à Toronto. Avec 10 % du nombre global, Toronto héberge la plus forte concentration d'emplois dans le secteur de la technologie au pays. Suivent Montréal (8,3 %), Vancouver (7,8 %) et Calgary (6,4 %), qui ont toutes des concentrations plus élevées que le point de référence national (6,3 %).

Trois marchés métropolitains (toujours avec Toronto en tête) dominent les prévisions d'embauche dans le secteur des technologies pour 2022 selon CompTIA; 5 756 nouveaux emplois nets seront créés à dans la Ville reine cette année. Vancouver (+3 621) et Montréal (+2 705) devraient également connaître une forte croissance, alors qu'Edmonton et Calgary anticipent un bilan un peu moindre.

Depuis 2016, le nombre d'emplois nets dans le secteur des technologies a augmenté d'environ 213 432, avec une croissance soutenue pendant cette période à l'exception d'une baisse engendrée par la pandémie de COVID-19 en 2020. L'emploi net en technologie représentait environ 6,3 % de la main-d'œuvre canadienne totale en 2021. L'industrie de la technologie représente environ 5,3 % de la valeur économique directe, ce qui représente 104,5 milliards $ CA.

Le rapport de CompTIA sur l'état de la main-d'œuvre en technologie au Canada offre un examen approfondi de l'emploi, de l'impact économique, des tendances technologiques, des salaires, de l'activité d'embauche et plus encore, à l'échelle des provinces et régions métropolitaines du pays. Le rapport s'appuie sur plusieurs sources de données, incluant les statistiques du gouvernement du Canada (Statistique Canada), CompTIA, LightcastMC (anciennement EMSI-Burning Glass) et plus encore. Le rapport est disponible ici (en anglais seulement) https://www.comptia.org/content/research/comptia-state-of-tech-workforce-canada .

À propos de CompTIA

La Computing Technology Industry Association (CompTIA) est le principal porte-parole et défenseur de l'écosystème mondial des technologies de l'information, dont la valeur est de 5 billions de dollars. Elle représente les 75 millions de professionnels en entreprise et de l'industrie des technologies qui conçoivent, mettent en œuvre, gèrent et protègent les technologies alimentant l'économie mondiale. Grâce à l'éducation, à la formation, à la certification, à la défense des intérêts, à la philanthropie et aux études de marché, CompTIA est la plaque tournante permettant d'exploiter le plein potentiel du secteur des technologies et de sa main-d'œuvre. https://www.comptia.org/

Personne-ressource pour les médias

Steven Ostrowski

CompTIA

[email protected]

+1 630 678-8468

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/320820/comptia_logo.jpg

SOURCE CompTIA