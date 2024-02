Un nouveau rapport international indique que de nombreux pays vont de l'avant avec une réglementation et exigent désormais des mises en garde assorties d'images explicites sur les paquets de cigarettes

TORONTO, le 6 févr. 2024 /CNW/ - Un rapport international publié aujourd'hui par la Société canadienne du cancer (SCC) fait état de progrès continus en matière d'emballage neutre des produits du tabac à travers le monde. À l'heure actuelle, 42 pays et territoires mettent activement en place l'emballage neutre, soit 25 qui ont adopté une telle mesure, 3 qui l'appliquent dans les faits et 14 qui sont en voie de la mettre en œuvre. Le rapport de la SCC, intitulé Rapport international : Mises en garde sanitaires sur les paquets de cigarettes, décrit en détail les progrès réalisés à l'échelle mondiale en matière d'emballage neutre, classe 211 pays et territoires selon la taille de leurs mises en garde sanitaires sur les paquets de cigarettes et dresse la liste des 138 pays et territoires qui exigent désormais des mises en garde assorties d'images explicites.

Le rapport traite également de la nouvelle exigence canadienne, à savoir qu'une mise en garde soit apposée directement sur chaque cigarette. Ces avertissements, qui constituent une première à l'échelle mondiale, commenceront à apparaître sur les cigarettes au Canada d'ici le mois d'avril 2024. L'Australie se prépare à devenir le deuxième pays à adopter une telle mesure.

Emballage neutre : des progrès à l'échelle mondiale

« On note une forte tendance à instaurer l'emballage neutre dans l'ensemble des pays du monde, déclare Rob Cunningham, analyste principal des politiques à la SCC. L'Australie a été le premier pays à mettre en application l'emballage neutre en 2012. La France et le Royaume-Uni ont emboîté le pas en 2016, et maintenant de plus en plus de pays font de même. Ces avancées sont très encourageantes, car l'emballage neutre joue un rôle clé pour la protection des jeunes et la réduction du tabagisme. »

À ce jour, 25 pays et territoires ont adopté l'emballage neutre, alors qu'ils étaient seulement 9 pays à l'avoir fait en 2018 et 21 pays en 2021.

Les lignes directrices du traité international sur le tabac, la Convention-cadre sur la lutte antitabac (CCLAT) de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), recommandent aux pays d'envisager la mise en œuvre de l'emballage neutre. L'emballage neutre comporte des mises en garde sanitaires sur les paquets et interdit les éléments distinctifs des marques de tabac comme les couleurs, les logos et les éléments graphiques. Il exige également que le nom de la marque apparaisse de façon standard, c'est-à-dire dans une taille et un style de caractères définis et au même endroit, et que la partie réservée à la marque soit de la même couleur, par exemple d'un brun peu attrayant. Finalement, le format du paquet est également standardisé. Les règlements en matière d'emballage neutre mettent un terme à l'utilisation du paquet comme outil de promotion par l'industrie, augmentent l'efficacité des mises en garde sur les paquets, font obstacle à l'aspect trompeur des paquets et réduisent le tabagisme.

L'emballage neutre est en vigueur en Australie (2012), en France (2016), au Royaume-Uni (2016), en Norvège (2017), en Irlande (2017), en Nouvelle-Zélande (2018), en Arabie saoudite (2019), en Turquie (2019), en Thaïlande (2019), au Canada (2019), en Uruguay (2019), en Slovénie (2020), en Belgique (2020), en Israël (2020), à Singapour (2020), aux Pays-Bas (2020), au Danemark (2021), à Guernesey (2021), en Hongrie (2022), à Jersey (2022) et en Finlande (2023). Sa mise en œuvre est en cours ou en attente à Maurice, au Myanmar, à Oman et en Géorgie. L'emballage neutre est appliqué dans les faits dans trois pays où les paquets sont importés d'un pays ayant adopté l'emballage neutre, soit Monaco (de France), les Îles Cook (de Nouvelle-Zélande) et Niué (d'Australie). Au moins 14 pays envisagent officiellement l'adoption de l'emballage neutre : l'Afrique du Sud, l'Arménie, le Botswana, la Colombie, le Costa Rica, la Côte d'Ivoire, les Fiji, Hong Kong, l'Iran, la Malaisie, le Mexique, le Panama, la Russie et la Tchéquie.

L'utilisation de mises en garde assorties d'images explicites ne cesse de croître

Le rapport révèle que 138 pays et territoires exigent désormais des mises en garde sanitaires illustrées sur les paquets de cigarettes, comparativement à 117 en 2018 et 134 en 2021. Cela représente 66,5 % de la population mondiale. Le Canada a été le premier pays au monde à exiger de telles mises en garde en 2001.

« Les pays ont de plus en plus recours à des images sur les paquets de cigarettes pour montrer les effets dévastateurs du tabagisme pour la santé, poursuit M. Cunningham. Dans une perspective de santé publique à l'échelle mondiale, il est extrêmement positif de constater que plus de 130 pays et territoires exigent des mises en garde sanitaires illustrées et en ont augmenté la taille, et qu'un grand nombre sont en voie d'instaurer l'emballage neutre. Cette tendance internationale aura pour effet de réduire les ventes de produits du tabac à l'échelle planétaire et de sauver des vies qui, autrement, auraient été perdues en raison du cancer et d'autres maladies associées au tabagisme. »

Au total, 127 pays et territoires requièrent des mises en garde qui doivent couvrir au moins 50 %, en moyenne, de l'avant et de l'arrière du paquet, ce qui représente une hausse par rapport à 107 pays en 2018 et 24 en 2008. À l'heure actuelle, 76 pays et territoires appliquent des mises en garde occupant au moins 65 % (en moyenne) de l'avant et de l'arrière du paquet, et 11 pays exigent qu'elles occupent au moins 85 % de la surface. Les pays où les mises en garde sanitaires ont la plus grande taille, en considérant la moyenne des faces avant et arrière, sont les suivants :

1. 92,5 % Timor-Leste (85 % de l'avant, 100 % de l'arrière)

1. 92,5 % Turquie (85 %, 100 %)

3. 90 % Maldives (90 %, 90 %)

3. 90 % Népal (90 %, 90 %)

3. 90 % Vanuatu (90 %, 90 %)

3. 90 % Bénin (90 %, 90 %)

7. 90 % Maurice (80 %, 100 %)

8. 87,5 % Nouvelle-Zélande (75 %, 100 %)

9. 85 % Hong Kong (R.A.S., Chine) (85 %, 85 %)

9. 85 % Inde (85 %, 85 %)

9. 85 % Thaïlande (85 %, 85 %)

Les États-Unis occupent le 173e rang mondial, à égalité au dernier rang.

Les mises en garde sur les paquets de cigarettes constituent une façon très rentable de mieux faire connaître les effets néfastes du tabac sur la santé et de réduire le tabagisme. Les mises en garde illustrées véhiculent un message plus percutant qu'un simple texte d'avertissement; on sait en outre que plus les mises en garde sont grandes, plus elles sont efficaces.

Selon les lignes directrices de la CCLAT, les mises en garde devraient :

être d'aussi grande taille que possible;

inclure une série d'images explicites, utilisées en rotation;

figurer dans la partie supérieure de l'avant et de l'arrière des paquets.

Les mises en garde illustrées sont particulièrement utiles dans les pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire, où les taux d'analphabétisme sont plus élevés et où les gouvernements disposent parfois de ressources limitées. Les ministères de la Santé déterminent le contenu des mises en garde et les fabricants de produits du tabac ont la responsabilité de les imprimer sur les emballages. Les images explicites utilisées pour les mises en garde peuvent par exemple montrer une bouche ou un poumon malade, une personne atteinte de cancer du poumon dans un lit d'hôpital ou bien un enfant exposé à la fumée secondaire.

Le rapport présenté aujourd'hui est publié à l'occasion de la 10e session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre de l'OMS pour la lutte antitabac, qui se déroule du 5 au 10 février à Panama. Le rapport appuie la mise en application de la CCLAT, qui exige de toutes les parties l'instauration de mises en garde sanitaires occupant au moins 30 % des faces principales; ces mises en garde devraient couvrir au moins 50 % de toutes les faces et peuvent inclure des mises en garde illustrées. À l'heure actuelle, il y a 183 parties à la CCLAT.

Ce rapport international de la Société canadienne du cancer consacré aux mises en garde sanitaires sur les paquets de cigarettes est le huitième à être publié; les éditions précédentes remontent à 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018 et 2021.

Mises en garde sanitaires sur les paquets de cigarettes - Rapport en français

Mises en garde sanitaires sur les paquets de cigarettes - Rapport en anglais

Mises en garde sanitaires sur les paquets de cigarettes - Rapport en espagnol

À propos de la Société canadienne du cancer

La Société canadienne du cancer travaille sans relâche afin de sauver et d'améliorer des vies. Nous finançons les plus brillants chercheurs sur le cancer. Nous fournissons un réseau d'aide empreint de compassion à toutes les personnes atteintes de cancer, dans tout le Canada et pour tous les types de cancer. En tant que voix des personnes qui ont le cancer à cœur, nous travaillons de concert avec les gouvernements pour créer une société en meilleure santé. Aucun autre organisme ne fait ce que nous faisons pour faire en sorte d'améliorer des vies aujourd'hui et de transformer l'avenir du cancer à jamais. Ensemble, agissons contre le cancer. Appelez-nous au 1 888 939-3333 ou visitez cancer.ca aujourd'hui.

SOURCE Société canadienne du cancer

Renseignements: Rob Cunningham, Analyste principal des politiques, Société canadienne du cancer, Téléphone : +1 613 762-4624, Courriel : [email protected]