LONGUEUIL, QC, le 19 oct. 2022 /CNW/ - L'entreprise Letenda, manufacturier d'une nouvelle génération d'autobus urbain zéro émission, est heureuse d'annoncer l'obtention de la certification pour son autobus phare, l'Electrip, un autobus optimisé pour le transport de passagers.

L'autobus urbain zéro émission l'Electrip (Groupe CNW/Letenda Inc.)

Cette certification est le résultat de plusieurs mois de tests et d'évaluations rigoureuses par le biais d'un tiers accrédité par Transports Canada conformément à la réglementation fédérale.

Letenda a su démontrer que l'Electrip répond aux Normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada (NSVAC) et l'entreprise est maintenant autorisée à apposer la marque nationale de sécurité. L'atteinte de ce jalon important permettra aux clients de l'Electrip le transport de passagers sur les routes publiques.

« La certification est un moment charnière pour Letenda et permet de nous faire reconnaitre officiellement comme un manufacturier d'autobus urbain zéro émission. » a déclaré M. Nicolas Letendre, président et chef de la direction de Letenda. « C'est grâce à la collaboration et à l'esprit novateur de notre équipe et de nos partenaires que nous avons atteint ce jalon important. Je tiens à féliciter et remercier tous les membres de l'équipe. Avec l'Electrip, nous réinventons le transport durable, un autobus à la fois. »

Avec une géométrie repensée pour assurer un confort et une manœuvrabilité inégalés, l'Electrip est le premier modèle de la gamme Letenda. C'est un autobus intermédiaire de 9 mètres, ultraléger et de longue autonomie. Son efficacité énergétique supérieure lui permet d'assurer d'excellentes performances en conditions hivernales. Le concept manufacturier du véhicule est innovant par sa structure modulaire principalement faite d'aluminium et inspirée de l'industrie aéronautique. Son plancher plat sur l'ensemble de l'espace passager permettra, selon la configuration choisie, d'accueillir jusqu'à 45 personnes, dont 24 personnes assises et jusqu'à 6 fauteuils roulants. L'Electrip est également conçu de manière à faciliter l'intégration des plus récentes technologies de véhicule intelligent et autonome.

À propos de Letenda

Letenda est une entreprise québécoise manufacturière d'autobus à zéro émission fondée en 2016 et propulsée par ses valeurs de développement durable, d'innovation et par son esprit collaboratif. Letenda travaille de concert avec tous les acteurs de l'industrie afin de mettre sur pied une entreprise durable et un produit adapté aux besoins des opérateurs et des passagers. L'autobus Electrip de Letenda innove par son efficacité énergétique supérieure, sa géométrie unique spécialement développée pour une propulsion électrique et son concept manufacturier inspiré de l'industrie aéronautique.

Pour plus d'information sur Letenda, visitez letenda.com, et suivez-nous sur LinkedIn ou Facebook.

Source : Letenda

SOURCE Letenda Inc.

Renseignements: Valérie Loyer, Cell. 514 261-4181, [email protected]