L'ÉGALITÉ À CŒUR. UN QUÉBEC FIER DE SES VALEURS. - LE CONSEIL DU STATUT DE LA FEMME SOULIGNE SES 50 ANS D'EXISTENCE

QUÉBEC, le 9 mars 2023 /CNW/ - À l'occasion de son 50e anniversaire de création, le Conseil invite les Québécoises et les Québécois à affirmer leur attachement à une société équitable et égalitaire.

« Depuis 50 ans, le Conseil joint sa voix à celle de milliers de femmes pour élever l'égalité au rang de valeur primordiale d'appartenance. Par leur rigueur et leur pertinence, les recherches, les analyses et les interventions publiques du Conseil, soutenues par les vues de son magazine Gazette des femmes, contribuent à notre réflexion collective, et à la mise en œuvre de politiques équitables et égalitaires. Ces avancées actuelles, prélude à celles de demain, font notre fierté à toutes et tous », affirme la présidente du CSF, Me Louise Cordeau C.Q.

Des activités d'éducation et de sensibilisation

À la fois rassembleuses et porteuses d'avenir, les actions déployées dans le cadre du 50e anniversaire du Conseil s'articulent dans une perspective d'éducation et de sensibilisation. Véritable legs collectif, elles sont les empreintes vives des avancées et des enjeux persistants en matière d'égalité entre les femmes et les hommes.

Exposition itinérante

Parmi ces projets phares, l'exposition itinérante 50 ans d'engagement pour l'égalité entre les femmes et les hommes retrace, par le biais de photographies et de documents d'archives, la marche des femmes pour la reconnaissance de leurs droits depuis cinquante ans. Présentée dans des lieux significatifs comme Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), des bibliothèques publiques et certaines institutions muséales et universitaires, l'exposition circulera dans plusieurs régions du Québec.

Bande dessinée jeunesse

En collaboration avec l'autrice et illustratrice, Anne Villeneuve, le Conseil propose également une bande dessinée destinée aux jeunes de 8 à 12 ans intitulée Cap Égalité. Avec sensibilité et humour, l'univers narratif de ce projet aborde certains stéréotypes qui constituent toujours un frein à l'égalité, et les notions de solidarité, d'entraide et d'ouverture qui permettent de s'en affranchir. L'ouvrage paraîtra en septembre 2023.

Documentaire

Dans le documentaire Les héritières, la comédienne Marie-Soleil Dion nous convie à la rencontre de pionnières et de femmes qui tracent la voie, chacune dans leur domaine. À travers ces rencontres et ces témoignages, sont mis en lumière les histoires intimes et collectives de femmes inspirantes, et leur apport à l'évolution de la société québécoise. La sortie du documentaire Les héritières est prévue à l'automne 2023.

Gazette des femmes

Tout au long de l'année 2023, le magazine Gazette des femmes publie une série d'éditions thématiques entourant le 50e anniversaire du CSF. Pour l'occasion, la Gazette des femmes portera un regard actuel sur des thèmes majeurs publiés dans ses pages depuis sa création en 1979.

Colloque de l'Acfas

Présenté dans le cadre du 90e Congrès de l'Acfas, le colloque « L'égalité entre les femmes et les hommes au Québec : entre avancées et enjeux persistants », qui se tiendra les 8 et 9 mai prochain, permettra de prendre acte du panorama de connaissances théoriques et empiriques produites en regard des thématiques examinées par le Conseil dans son avis fondateur de 1978 Pour les Québécoises : égalité et indépendance. Plusieurs axes de recherche et d'intervention en faveur de l'atteinte de l'égalité entre les femmes et les hommes seront aussi présentés.

Bilan fondateur « Pour les Québécoises : égalité et indépendance » revisité

À l'occasion de son 50e anniversaire, le Conseil a entrepris de dresser le bilan des avancées et des défis persistants au regard des droits des femmes, en s'appuyant sur son avis phare de 1978 : Pour les Québécoises : égalité et indépendance. L'objectif de ce bilan, dont la publication est prévue en décembre 2023, est de faire le point sur l'évolution des conditions de vie des femmes depuis les cinquante dernières années.

Pour plus d'informations sur les activités en cours et à venir, consultez la section csf.gouv.qc.ca/50-ans

À propos du Conseil du statut de la femme

Le 6 juillet 1973, l'État québécois crée le Conseil du statut de la femme. Par la création d'un organisme public d'étude, de consultation et d'information, le Québec prend un engagement concret et durable en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Lieu de tous les féminismes, le CSF souhaite éclairer toutes les voix.

