La subvention pour les premières interventions en cas d'urgence viendra en aide à 34 483 élèves par l'entremise d'un consortium local dirigé par le Rural Support Programmes Network

NEW YORK, 10 novembre 2025 /CNW/ - L'éducation ne peut attendre (ECW) a annoncé aujourd'hui une subvention pour les premières interventions en cas d'urgence de 2 millions de dollars américains afin de répondre aux besoins urgents en éducation des enfants touchés par les inondations dévastatrices causées par la mousson au Pakistan.

Des évaluations des besoins éducatifs révèlent que plus de 367 000 enfants d’âge scolaire n’ont actuellement pas accès à l’éducation dans les districts touchés par les inondations, alors que des dommages ont été signalés dans plus de 1 800 écoles. (PRNewsfoto/Education Cannot Wait)

La subvention de 12 mois sera mise en œuvre par le Rural Support Programmes Network (RSPN) en partenariat avec un consortium d'organismes locaux et nationaux, dont le National Rural Support Programme (NRSP), le Sarhad Rural Support Programme (SRSP), Idara-e-Taleem-o-Aagahi (ITA) et la PAGE Foundation.

« Le RPSN est fier de poursuivre son partenariat avec L'éducation ne peut attendre et le gouvernement du Pakistan pour veiller à ce que chaque enfant, en particulier les filles, les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays (PDIP) et les enfants handicapés touchés par les récentes inondations à Sialkot, Narowal, Jhang et Swat ait accès à des possibilités d'apprentissage qui sont inclusives et de qualité en toute sécurité », a déclaré Bashir Anjum, chef de l'exploitation, RSPN. « Grâce à cette collaboration, nous visons à aider les collectivités de ces districts à reconstruire des systèmes d'éducation résilients, à raviver l'espoir et à aider les enfants à poursuivre leurs apprentissages au sein d'environnements sécuritaires et stimulants. Ensemble, nous transformons les rêves en possibilités et l'éducation en espoir durable pour les populations les plus vulnérables. »

L'intervention locale fournira un soutien éducatif essentiel à 34 000 filles et garçons dans les provinces du Pakistan touchées par les inondations.

Des évaluations des besoins éducatifs révèlent que plus de 367 000 enfants d'âge scolaire n'ont actuellement pas accès à l'éducation dans les districts touchés par les inondations, alors que des dommages ont été signalés dans plus de 1 800 écoles.

L'investissement de l'Éducation ne peut attendre permettra de remettre en état les écoles endommagées, de mettre sur pied des espaces d'apprentissage temporaires, de fournir du matériel d'apprentissage inclusif et tenant compte du genre, de restaurer les installations d'eau et d'assainissement et de mettre en œuvre des mesures de protection. Les interventions sont alignées sur le plan d'intervention humanitaire au Pakistan et complètent le projet pilote de mesures préventives d'ECW en cours, qui a permis d'acheminer des ressources sur place en prévision des inondations.

