Les organismes Éducation sans délai et Aide à l'enfance annoncent un partenariat, en consortium avec Arup et le Fonds mondial pour la nature, afin d'établir de nouvelles normes pour des espaces d'apprentissage temporaires respectueux de l'environnement.

NEW YORK, 19 novembre 2025 /CNW/ - Alors que les changements climatiques intensifient l'ampleur et la gravité des crises à l'échelle mondiale, Éducation sans délai (ECW) a annoncé l'octroi d'une subvention de 650 000 $ US à Aide à l'enfance, en consortium avec Arup et le Fonds mondial pour la nature (WWF), afin d'établir de nouvelles normes pour l'écologisation des espaces d'apprentissage temporaires en situation de crise. L'initiative souligne le lien essentiel entre l'action climatique et l'éducation en situation d'urgence, alors que les dirigeants mondiaux se réunissent à la COP 30 pour accélérer l'élaboration de solutions en vue d'un avenir plus durable et plus résilient.

Une jeune fille rohingya suit une leçon dans un centre d’apprentissage temporaire à Cox’s Bazar, au Bangladesh, où se trouve le plus grand camp de réfugiés au monde. © ECW

Les espaces d'apprentissage temporaires sont des bouées de sauvetage pour les enfants pris dans des situations d'urgence, qu'il s'agisse des camps de réfugiés au Bangladesh ou des zones inondées au Soudan du Sud. Pourtant, le secteur ne dispose pas de directives claires sur la façon de concevoir, de construire et de gérer ces structures de manière respectueuse de l'environnement, résiliente et inclusive. En l'absence de normes appropriées, les efforts déployés peuvent contribuer à la production de déchets et à la dégradation de l'environnement, et ainsi nuire aux conditions d'apprentissage.

Pour combler cette lacune, cette subvention réunit le leadership d'Aide à l'enfance en matière de droits de l'enfant et d'interventions d'urgence, l'expertise technique d'Arup et les connaissances environnementales approfondies du Fonds mondial pour la nature dans le cadre d'un partenariat novateur combinant intervention humanitaire, ingénierie et durabilité écologique.

Marian Hodgkin, responsable mondiale de l'éducation, avancée de l'apprentissage, Aide à l'enfance, a déclaré : « Nos espaces d'apprentissage temporaires offrent stabilité et espoir en période de crise. Nous tenons à aller au-delà de la stabilité immédiate et à contribuer à une stabilité soutenue, ce qui nous oblige à associer l'expertise technique à la voix des enfants. L'aide des enfants nous permet de façonner des espaces plus sécuritaires, plus pertinents et plus inclusifs. En veillant à ce que ces espaces d'apprentissage soient respectueux de l'environnement et résilients, nous montrons aux enfants que nous investissons dans leur avenir. »

« Arup est fière de s'associer à Aide à l'enfance ainsi qu'au Fonds mondial pour la nature - grâce au soutien d'Éducation sans délai - pour favoriser la création d'environnements sûrs, durables et résilients sur le plan climatique pour les enfants en situation de crise », a déclaré Hayley Gryc, directrice associée et responsable du secteur de l'éducation pour la région du Royaume-Uni, de l'Inde, du Moyen-Orient et de l'Afrique à Arup. « Cette initiative représente une étape essentielle dans le cadre de la réinvention de la façon dont l'éducation et la lutte contre les changements climatiques convergent. Elle nous permet de nous assurer que, même dans les contextes les plus difficiles au monde, les espaces d'apprentissage temporaires soutiennent la dignité humaine et la responsabilité environnementale. »

« Les espaces d'apprentissage temporaires sont des refuges qui aident les enfants à retrouver un sentiment de normalité à la suite de catastrophes. Cependant, si ces espaces ne sont pas conçus de manière respectueuse de l'environnement, nous risquons d'aggraver les défis auxquels font face les collectivités à la suite d'événements extrêmes comme des inondations, des tremblements de terre et des incendies. Dans le cadre de ce partenariat, nous développons des outils pratiques pour rendre chaque salle de classe en situation de crise plus résiliente, plus inclusive et plus verte », a déclaré Anita van Breda, directrice principale, Environnement et gestion des catastrophes, Fonds mondial pour la nature.

L'initiative permettra de développer, de mettre à l'essai et de partager des outils pratiques et conviviaux pour les intervenants du milieu de l'éducation dans les zones de crise. Les directives couvriront le cycle de vie complet des espaces d'apprentissage temporaires, de la conception à l'approvisionnement en matériaux, en passant par l'entretien et la mise hors service, en mettant l'accent sur la construction à faible incidence et l'adaptation locale. En outre, les directives seront axées sur l'inclusion des enfants handicapés et des personnes confrontées à des obstacles fondés sur le genre.

Un cadre mondial pour l'écologisation des espaces d'apprentissage temporaires sera également créé avec la participation de partenaires locaux et internationaux, parallèlement à des conseils pratiques et à des outils d'évaluation des coûts que l'on mettra à l'essai dans différents contextes de crise pour assurer l'applicabilité en cas d'urgence. Ces outils seront partagés ouvertement par l'entremise de réseaux éducatifs, climatiques et humanitaires en vue de leur adoption à grande échelle.

La subvention s'inscrit dans le cadre de l'engagement stratégique d'Éducation sans délai en faveur d'une éducation adaptée aux questions climatiques en situation d'urgence. Cette initiative réaffirme le besoin urgent d'investissement collectif en éducation, pilier de l'action climatique. Elle cadre avec les appels à l'action de la COP 30 et contribue aux efforts mondiaux visant à rendre les systèmes éducatifs plus résilients, durables et inclusifs dans un contexte de risques climatiques et humanitaires croissants.

