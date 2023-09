TIOHTIÀ:KE, MONTRÉAL, QC, le 21 sept. 2023 /CNW/ - L'École des dirigeants des Premières Nations (EDPN) dévoile en ce jour son nouveau programme destiné aux leaders économiques des Premières Nations et allochtones. Offert dès l'hiver 2024, cette formation exécutive est le fruit d'une collaboration étroite avec la Commission de développement économique des Premières Nations du Québec et du Labrador (CDEPNQL).

École des dirigeants des Premières Nations (EDPN) (Groupe CNW/École des dirigeants des Premières Nations (EDPN))

L'EDPN, qui se distingue par la cocréation et la co-diffusion de l'ensemble de ses programmes, diffuse ses modules de formations sous plusieurs formats. Dans le nouvel édifice Hélène Desmarais de HEC Montréal au centre-ville de Montréal, dans les communautés Premières Nations à travers le Québec et en ligne. Le programme pour leaders économiques offrira aux participants un contenu de formation de niveau exécutif, un accompagnement professionnel et un environnement de partage et de réseautage favorisant l'émergence de projets de développement économique entre personnes décisionnaires autochtones et allochtones.

Le dévoilement du 6-ème programme de l'EDPN avait lieu lors de la 4e édition du Cercle économique régional des Premières Nations et du Québec qui s'est tenu à Uashat mak Mani-Utenam, sur la Côte-Nord, les 20 et 21 septembre derniers. Cet événement d'envergure, organisé par la Société de Développement Économique Uashat mak Mani-Utenam (SDEUM), constitue une opportunité pour réunir la communauté d'affaires autochtone et allochtone de la Côte-Nord, les élus des nations Innu et Naskapis ainsi que le milieu municipal régional.

Citations

« L'École des dirigeants des Premières Nations (EDPN) est un bel exemple de projet de réconciliation économique qui fait actuellement ses preuves. Avec le programme « Leaders économiques - Grand Cercle », nous voulons donner la chance à des participants autochtones et allochtones de concrétiser, en binôme, leur propre projet de développement et de bénéficier de toutes les ressources de l'EDPN », a déclaré Mickel Robertson, directeur général de la CDEPNQL

« Ce nouveau programme destiné aux leaders économiques des Premières Nations et allochtones répond aux besoins de cette clientèle particulière. En l'annonçant dans le cadre du Cercle économique régional, l'EDPN renforce sa position d'institution œuvrant activement au mouvement d'empowerment engagé chez les Premières Nations depuis quelques années », insiste Me Ken Rock, directeur général de la SDEUM et directeur des initiatives entrepreneuriales à l'EDPN.

« Au Québec, nous constatons une augmentation de la vitalité du développement économique autochtone. Cette notion reliée au développement durable et au respect de la capacité de nos territoires à nous fournir les richesses nécessaires à l'amélioration de nos conditions de vie est une valeur importante au sein des Premières Nations. Un événement comme le Cercle économique régional à Uashat mak Mani-Utenam participe à cet essor et permet de consolider les relations entre les leaders économiques autochtones et allochtones. L'EDPN est fière de contribuer à cet événement d'impact socio-économique en s'associant comme partenaire dans le cadre d'un dîner réseautage », conclut Manon Jeannotte, directrice et co-initiatrice de l'EDPN

À PROPOS DE L'ÉCOLE DES DIRIGEANTS DES PREMIÈRES NATIONS

L'École des dirigeants des Premières Nations (EDPN), propulsée par l'École des dirigeants HEC Montréal, est une école de gestion pour et par les Premières Nations offrant des formations universitaires qualifiantes de courte durée dans les communautés, en ligne, et à Montréal.

Avec pour objectif de renforcer les compétences des leaders en combinant les savoirs ancestraux aux meilleures pratiques en gestion contemporaine. Plusieurs formations s'adressant aux élus, aux administrateurs, aux dirigeants, aux entrepreneurs ainsi qu'un programme de leadership spécifiquement élaboré pour les femmes autochtones sont offertes.

D'autres clientèles pourront s'ajouter, en particulier les Leaders de la relève.

Unique en son genre, l'EDPN rassemble des professeurs de HEC Montréal et des formateurs issus des Premières Nations.

À PROPOS DE L'ÉCOLE DES DIRIGEANTS HEC MONTRÉAL

Depuis 70 ans, l'École des dirigeants HEC Montréal accompagne la croissance d'individus et d'organisations et forme plus de 9000 personnes par année.

Classée 1re au Québec et 4e au Canada du prestigieux palmarès Executive Education 2023 du Financial Times, l'École des dirigeants propose plus de 100 programmes de courte durée en classe, en ligne et en entreprise.

Faisant partie d'UNICON, le plus important consortium international d'écoles de gestion dans le domaine de la formation des cadres, avec 115 membres dans plus de 30 pays, elle a maintenant pignon sur rue, depuis l'automne 2023, au nouvel édifice de HEC Montréal, au centre-ville de Montréal.

SOURCE École des dirigeants des Premières Nations (EDPN)