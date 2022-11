Le Choix du Président apporte plus de plaisir et moins de stress aux Fêtes avec de nouveaux produits et de l'inspiration pour recevoir sans tracas

MONTRÉAL, le 8 nov. 2022 /CNW/ - En ce début de période des Fêtes, le Choix du PrésidentMD (PC) est prêt à rendre les festivités plus simples et délicieuses que jamais. Aujourd'hui, l'édition des Fêtes du journal TrouvaillesMC PCMD arrive en magasin et en ligne avec des conseils et de l'inspiration pour les réceptions, afin de vous aider à rendre cette période plus joyeuse et moins stressante.

Bien que la période des Fêtes soit souvent considérée comme le moment le plus magique de l'année, les Québécois savent que la magie des traditions et des moments spéciaux n'arrive pas sans effort. Un récent sondage* commandé par l'équipe de la marque le Choix du Président a révélé que 80 % des répondants sont d'accord pour dire que les traditions des Fêtes sont importantes pour eux. Cependant, tout autant de Québécois sont stressés quant à la façon de rendre les Fêtes magiques, tout en profitant eux aussi du moment présent.

« Chez le Choix du Président, nous rendons la période des Fêtes facile et délicieuse depuis des décennies. », déclare Galen Weston, chef de la direction et président du conseil de les Compagnies Loblaw Limitée. « Cette année, l'équipe s'est surpassée avec une compilation de dizaines de desserts, de plats principaux, d'items essentiels pour la cuisine, de décorations des Fêtes et, bien sûr, de hors-d'œuvre prêts à cuire. Tout a été mis en place pour minimiser votre temps en cuisine et maximiser celui passé à créer des moments magiques avec votre famille et vos amis. »

Nous savons que la période des Fêtes rime avec famille et bonne nourriture, mais aussi avec stress. Pour ceux et celles qui désirent épater la galerie, sans les tracas, PC est là.

Voici quelques nouveaux hors-d'œuvre incontournables et des essentiels pour la maison, question de faciliter les réceptions :

Les produits PCMD sont offerts dans les magasins ProvigoMD et MaxiMD. Pour inspirer vos réceptions des Fêtes, procurez-vous votre exemplaire du journal TrouvaillesMC PCMD dans le magasin le plus près de chez vous, ou consultez la version numérique sur pc.ca .

