YAKIMA, Washington, 18 octobre 2023 /CNW/ - Yakima Chief Hops (YCH), un fournisseur mondial de houblon appartenant à 100 % à des agriculteurs, est heureux d'annoncer l'ouverture des précommandes pour le 7e mélange Pink Boots Blend en partenariat avec la Pink Boots Society (PBS). Chaque année, Yakima Chief Hops crée son mélange, dont une partie des profits est versée à la Pink Boots Society, l'organisme sans but lucratif dont la mission est d'aider, d'inspirer et d'encourager les femmes et les personnes non binaires de l'industrie des boissons fermentées ou alcoolisées à faire progresser leur carrière grâce à l'éducation. Pour chaque lb du mélange Pink Boots Blend vendue, YCH remettra 3 $ à la PBS pour l'aider à poursuivre sa mission.

Les brasseurs célèbrent les femmes et les personnes non binaires de l’industrie de la bière et de l’alcool avec l’édition annuelle du mélange Pink Boots Blend de Yakima Chief Hops. Une partie du produit des ventes du mélange est versée à des fonds de bourses d’études de la Pink Boots Society. (PRNewsfoto/Yakima Chief Hops)

« La Pink Boots Society a évolué au fil du temps, s'adaptant à ses membres toujours plus nombreux et en constante évolution. Les dons tirés des ventes de ce mélange ont eu une incidence directe sur notre capacité d'élargir notre offre de bourses d'études et de fournir les ressources nécessaires à nos membres », a déclaré Blanca Quintero, présidente de la PBS, et gestionnaire du bar et du programme de formation Highland Park Brewing.

Les variétés de houblon qui composent le 7e mélange annuel Pink Boots Blend ont été choisies en collaboration avec les membres de la PBS au moyen d'une combinaison de trousses envoyées par la poste et de votes en personne lors du Great American Beer Festival. Le mélange distinctif de cette année présente une combinaison harmonieuse de HBC 638, d'El Dorado®, d'Ahtanum® et d'Idaho 7®.

« Nous nous attendons à de fortes notes de fruits des champs, d'orange et de fruits à noyau accompagnées d'arômes d'herbes », a expliqué Tiffany Pitra, gestionnaire, Analyse sensorielle chez Yakima Chief Hops. « Nous sommes ravis de voir ce mélange complexe s'exprimer dans un large éventail de styles. » Le mélange sur mesure sera offert en quantités limitées, et il sera disponible en précommande du 17 octobre au 15 décembre.

Au fil des ans, le mélange Pink Boots Blend a permis de recueillir plus de 500 000 $ pour la Pink Boots Society, ce qui a eu des retombées positives sur la déjà populaire Journée de brassage en collaboration de Pink Boots, qui est axée sur la Journée internationale de la femme, le 8 mars. Visitez www.yakimachief.com/commercial/hop-wire/7th-annual-pink-boots-blend pour en savoir plus sur ce partenariat et pour commander à l'avance votre mélange.

À propos de Yakima Chief Hops

YCH est une véritable société coopérative productrice de houblon de classe mondiale qui se donne pour mission de mettre en relation les brasseurs et les fermes familiales de houblon. En affaires depuis plus de 30 ans, nous sommes devenus des chefs de file sur le plan de l'innovation, de la qualité et du service à la clientèle. Nous sommes une ressource pour les brasseurs qui offre des capacités de recherche et des produits de premier plan dans l'industrie. Nous avons à cœur le développement durable et les causes sociales à portée significative, et nous veillons à soutenir les collectivités au sein desquelles nous exerçons nos activités. https://www.yakimachief.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2249985/7th_Annual_PBB___1333x888__8.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1016498/Yakima_Chief_Logo.jpg

SOURCE Yakima Chief Hops

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Bryan Pierce, chef des ventes et chef de la direction du marketing, [email protected]