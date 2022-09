La lotion Sensitive FPS 50+ remporte un prix de la catégorie de produits pour le corps dans le cadre de la très convoitée cérémonie de remise de prix de beauté

JOHNSON CITY, Tennessee, 13 septembre 2022 /CNW/ - L'écran solaire australien Blue Lizard, renommé pour sa protection solaire de qualité, sans danger pour les consommateurs et l'environnement, est fier d'annoncer que sa lotion Sensitive FPS 50+ est le lauréat du prix Allure « Best of Beauty » dans la catégorie de produits pour le corps.

Créés en 1996 avec son timbre de signature d'approbation, les prix Allure « Best of Beauty » sont considérés comme la distinction la plus prestigieuse et la plus influente de l'industrie de la santé et de la beauté. En tant qu'autorités universellement respectées dans le monde de la beauté, les rédacteurs d'Allure sont reconnus pour leurs connaissances, leurs conseils et leurs recommandations. Allure effectue des recherches et met à l'essai des milliers de produits - de la masse au prestige, du classique à l'avant-garde - pour déterminer les meilleurs produits. Chaque année, les lauréats de prix représentent les produits les plus efficaces et les plus novateurs du marché.

« Nous sommes ravis d'être reconnus par Allure et de recevoir le prestigieux prix "Best of Beauty" pour la deuxième année consécutive, a déclaré Steve Gallopo, vice-président directeur et directeur général de Crown Therapeutic Skincare. Nous nous efforçons d'élaborer des produits qui plairont à une multitude de consommateurs et qui seront maintes fois rachetés, et nous sommes fiers que l'un de nos produits les plus vendus, la lotion Sensitive SPF 50+, soit reconnu cette année. »

Conçue en tenant compte des dermatologues, la lotion Sensitive SPF 50+ de Blue Lizard, avec sa formule d'oxyde de zinc et dioxyde de titane, offre une protection à large spectre contre 98 % des rayons du soleil. La formulation a été soigneusement conçue pour éliminer les filtres UV chimiques irritants pour la peau comme l'oxybenzone et l'octinoxate. En plus de sa lotion primée, la formule Sensitive est également offerte en bâtons et en vaporisateurs.

À propos de Blue Lizard

L'écran solaire australien Blue Lizard est né en Australie par nécessité. Le climat rigoureux provoqué par des rayons UV extrêmes exige une protection solaire efficace sur laquelle vous pouvez compter. Depuis plus de 20 ans, Blue Lizard gagne la confiance d'innombrables dermatologues et continue d'offrir des écrans solaires minéraux ou à base de minéraux très efficaces et sécuritaires pour la protection du soleil de la tête aux pieds. Nous aimons les récifs, et pour cette raison, Blue Lizard a complètement éliminé l'oxybenzone et l'octinoxate de ses formules. Grâce à la technologie Smart BottleMC et Smart CapMC, les emballages de Blue Lizard informent également les consommateurs de la présence de rayons UV nocifs et leur rappellent d'appliquer à nouveau le produit. Pour en savoir plus, consultez le site www.BlueLizardSunscreen.com.

À propos de Crown Laboratories, Inc.

Crown, une entreprise privée entièrement intégrée qui se spécialise dans les soins de la peau, s'engage à développer et à offrir une gamme diversifiée de produits esthétiques et de soins thérapeutiques de la peau de première qualité qui améliorent la qualité de vie de ses clients durant toute leur vie. En tant qu'entreprise novatrice axée sur la science de la peau pour la vie, sa quête inébranlable d'excellence thérapeutique et d'amélioration des résultats pour les patients fait d'elle un chef de file en dermatologie et en esthétique. Depuis neuf ans, Crown figure sur la liste des 5 000 sociétés privées à la croissance la plus rapide de la revue Inc. Elle a de plus étendu sa distribution à plus de 41 pays. Pour en savoir plus, visitez le site www.crownlaboratories.com .

