Redéfinir les soins biomes de la peau avec BIOJUVE

NASHVILLE, Tennessee, 9 avril 2025 /CNW/ -- Revance est fière d'annoncer que BIOJUVE, le produit novateur de soins biomes de la peau de Crown Aesthetics, a reçu le prestigieux prix des meilleurs cosmétiques de l'année au 12e Annual Aesthetic & Anti-Aging Medicine World Congress (AMWC), à Monaco, Montecarlo.

Badge AMWC

La cérémonie, qui a eu lieu le 27 mars au Forum Grimaldi à Monaco, a reconnu l'excellence en esthétique. BIOJUVE s'est démarquée parmi les finalistes les plus respectés. Cette distinction souligne l'engagement de BIOJUVE à faire progresser la santé de la peau grâce à son approche unique des soins du biome de la peau.

« Nous sommes extrêmement honorés que BIOJUVE ait été reconnue comme le meilleur cosmétique de l'année, a déclaré Jeff Bedard, fondateur et chef de la direction. « Ce prix témoigne de notre engagement envers l'innovation et l'excellence dans les soins des biomes de la peau. Chez Revance, nous nous efforçons de développer des solutions de pointe qui redéfinissent les soins de la peau, et BIOJUVE représente une percée dans l'exploitation de la puissance du microbiome de la peau pour une peau plus saine et plus radieuse. Nous sommes ravis de continuer à diriger l'industrie grâce à des produits transformateurs appuyés par la science. »

Les prix AMWC récompensent les médecins pour leur excellence dans la pratique clinique et récompensent les chefs de file de l'industrie pour leurs innovations en matière de développement de produits et d'appareils dans le domaine de l'esthétique. Ce prix souligne BIOJUVE et son impact important sur l'industrie, ainsi que le dévouement de Revance à fournir des solutions de pointe pour la santé de la peau.

Pour en savoir plus sur la puissance anti-âge d'un véritable probiotique cutané avec BIOJUVE, consultez le site www.biojuve.com/international

À propos de Revance

Revance est une entreprise mondiale d'esthétique et de soins de la peau à croissance rapide qui se concentre sur la prestation d'esthétiques novatrices et d'offres de soins de la peau de pointe tout au long de chaque étape de la vie. Avec un portefeuille de produits différenciés couvrant 60 pays, Revance répond aux besoins changeants des patients et des consommateurs du monde entier grâce à l'innovation continue et à la commercialisation de nouveaux produits et traitements.

Pour en savoir plus, visitez Revance.com, RevanceAesthetics.com, CrownLaboratories.com et CrownAesthetics.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2660564/AMWC_Badge.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2479766/5258578/Revance_Therapeutics_Logo.jpg

SOURCE Crown Laboratories, Inc.

PERSONNE-RESSOURCE : Jill McGonigle, 978 866 4931, [email protected]