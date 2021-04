Crown Laboratories lance sa marque phare sur le marché canadien avec ses meilleurs vendeurs : Baby, Sensitive FPS 50+ et Sensitive Face FPS 30+

JOHNSON CITY, Tennessee, 29 avril 2021 /CNW/ - Crown Therapeutics, une division de Crown Laboratories, est fière d'annoncer que l'écran solaire australien Blue Lizard a étendu sa distribution au Canada et y offre maintenant ses formulations hautement réputées et préférées des dermatologues, We Love the Reef.

« En tant qu'entreprise mondiale de soins de la peau, l'élargissement de notre portée au Canada est essentiel à notre mission », a déclaré Steve Gallopo, vice-président, Ventes et marketing mondial des produits en vente libre de Crown Laboratories. « Notre objectif est d'offrir une gamme de solutions scientifiques sûres et efficaces pour une peau saine et durable. Nos clients canadiens peuvent avoir l'assurance que notre produit Blue Lizard contient les meilleures formules de protection solaire, tout en protégeant l'environnement. »

« Pour mes patients, je sais que l'utilisation de l'écran solaire commence par la découverte d'un produit qu'ils aiment vraiment à un prix abordable », a déclaré la Dre Julia Carroll, dermatologue certifiée de Toronto. « Je suis ravie que Blue Lizard soit enfin lancé au Canada. C'est une excellente option de formules de pointe pour les personnes qui ont besoin d'un FPS efficace, facile à utiliser et sécuritaire convenant à leur routine quotidienne. »

Lancées aux États-Unis en 2020, les formules We Love the Reef Baby et Sensitive FPS 50+ de Blue Lizard sont rapidement devenues les préférées des familles partout au pays. Ces formules d'écran solaire comprennent l'oxyde de zinc et le dioxyde de titane, qui sont entièrement conformes à la législation sur les écrans solaires sans danger pour les récifs, adoptée à Hawaï et à Key West, et respectent les normes de la FDA visant à répondre aux exigences réglementaires pour assurer la sécurité et l'efficacité de l'écran solaire. De même, la formule Sensitive Face FPS 30+ de Blue Lizard est sans danger pour les récifs et comprend de l'acide hyaluronique hydratant, un extrait de thé vert riche en antioxydants et de la caféine.

Les lotions Baby et Sensitive FPS 50+ et Sensitive Face FPS 30+ sont maintenant en vente en ligne au Canada sur Amazon.

À propos de Blue Lizard

L'écran solaire australien Blue Lizard est né en Australie par nécessité. Le climat rigoureux provoqué par des rayons UV extrêmes exige une protection solaire efficace sur laquelle vous pouvez compter. Depuis plus de 20 ans, Blue Lizard gagne la confiance d'innombrables dermatologues et continue d'offrir des écrans solaires minéraux ou à base de minéraux très efficaces et sécuritaires pour la protection du soleil de la tête aux pieds. Blue Lizard a complètement éliminé l'oxybenzone et l'octinoxate de ses formules, ce qui fait en sorte que toute sa gamme d'écrans solaires est sans danger pour les récifs. Grâce à la technologie Smart Bottle et Smart Cap, les emballages de Blue Lizard informent également les consommateurs de la présence de rayons UV nocifs et leur rappellent d'appliquer à nouveau le produit. Pour en savoir plus, consultez le site BlueLizardSunscreen.com.

À propos de Crown

Crown, une société privée de soins de la peau entièrement intégrée, s'engage à développer et à offrir une gamme diversifiée de produits esthétiques, de beauté et de soins thérapeutiques de la peau qui améliorent la qualité de vie de ses clients. En tant qu'entreprise novatrice axée sur la science de la peau pour la vie, sa quête inébranlable d'excellence thérapeutique et d'amélioration des résultats pour les patients fait d'elle un chef de file en dermatologie et en esthétique. Depuis sept ans, Crown figure sur la liste des 5 000 sociétés privées à la croissance la plus rapide de la revue Inc. Elle a de plus étendu sa distribution à plus de 38 pays. Pour en savoir plus sur Crown ou ses produits, visitez www.crownlaboratories.com.

