L'ÉCOSYSTÈME QUÉBÉCOIS DE L'INNOVATION SOCIALE RÉUNI POUR UNE JOURNÉE D'ÉCHANGES ET DE RÉFLEXIONS

MONTRÉAL, le 29 mai 2024 /CNW/ - Les acteurs et les actrices de l'innovation sociale sont réunis aujourd'hui dans le cadre du Grand Rendez-vous de l'innovation sociale 2024 pour une journée de conférences et d'ateliers sous le thème Les sentiers de l'innovation sociale, de la théorie à la pratique.

Cet événement d'envergure a pour objectif de mobiliser cet écosystème effervescent dans le but de partager, de s'enrichir et de s'outiller afin de répondre aux besoins et aux enjeux sociaux des acteurs et actrices de la province. Articulé autour de conférences, d'un sentier de pratiques et d'ateliers de discussions, le Grand RDV accueille cette année quelque 200 participant•es de partout au Québec issu•es de la recherche, de l'enseignement supérieur, de l'entrepreneuriat social, des milieux gouvernementaux et communautaires.

Des invité•es de renom sont présents, tels que Luc Sirois, innovateur en chef du Québec et directeur général du Conseil de l'innovation du Québec, et Juan-Luis Klein, professeur titulaire au Département de géographie de l'UQAM et spécialiste de l'approche territoriale du développement socio-économique ainsi que de l'innovation sociale. La mairesse de la Ville de Longueuil, Mme Catherine Fournier, participe aussi à l'événement.

De plus, dans le cadre d'un «sentier des pratiques», les participants et participantes peuvent échanger avec plusieurs professionnel•les dans un parcours composé de stations thématiques. Ce sentier se distingue des ateliers habituels en mettant l'accent sur les échanges et le partage de bonnes pratiques.

Enfin, les ateliers de l'après-midi permettront de réfléchir à des pistes de solutions pour pallier les obstacles rencontrés dans le déploiement de différents projets en innovation sociale.

« Pour bâtir un Québec plus audacieux et innovant, nous avons besoin d'initiatives comme celle organisée par le RQIS. Réunir les acteurs qui amènent des idées nouvelles sur les enjeux sociaux nous affectant tous, c'est essentiel pour relever ces défis », déclare Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

« L'innovation sociale, c'est changer le monde autour de nous. C'est s'attaquer aux défis de société par des solutions originales et fondamentalement humaines. C'est d'œuvrer à bâtir la société québécoise de demain. Je tiens à saluer le Réseau québécois de l'innovation sociale pour son engagement à réunir autant d'acteurs du milieu lors de ce Grand Rendez-vous de l'innovation sociale. Bravo à tous les innovateurs et innovatrices sociaux, qui font grandir leurs projets les plus porteurs pour faire une différence à la grandeur du Québec », affirme Luc Sirois, innovateur en chef du Québec et directeur général du Conseil de l'innovation du Québec.

« La transition socio-écologique exige des innovations sociales ayant des retombées fortes, pour transformer en profondeur nos manières de produire, de consommer, de nous déplacer, de nous soigner, de tisser des solidarités. Le CRISES est fier de s'associer au RQIS pour contribuer à ces changements, à travers le Grand Rendez-vous de l'innovation sociale 2024 », déclare Sylvain A. Lefèvre, directeur du CRISES, partenaire de l'événement.

« Notre événement mobilise un nombre important d'acteurs et d'actrices de tous les milieux et d'étudiant•es engagé•es dans l'élaboration de réponses efficaces aux enjeux sociaux du Québec. Cette année, il offre une occasion en or de mise en commun des connaissances et des pratiques qui répondent à des problèmes concrets, en mettant à contribution des expertises variées dans un effort conjoint. L'innovation sociale est un outil essentiel pour le développement durable de nos sociétés », affirment Carine Perron et Marie-Chantal Paquette, respectivement présidente et directrice générale du Réseau québécois de l'innovation sociale.

Les partenaires

Le Grand RDV est organisé par le Réseau québécois de l'innovation sociale (RQIS) en collaboration avec le Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) et la Fondation Lucie et André Chagnon, et avec la participation financière du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE).

À propos de l'innovation sociale

Une innovation sociale est une nouvelle solution créative et durable, qui s'attaque à un enjeu social, produit un bénéfice mesurable pour la collectivité et peut avoir une portée systémique.

Pour en savoir plus, cliquez ici.

À propos du RQIS

Le RQIS est un espace de partage et de mobilisation des savoirs et des expériences qui contribue à faire de l'innovation sociale un levier indispensable au développement durable du Québec. https://www.rqis.org/

