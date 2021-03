Ces nouvelles données font surface un an après que Richard Yu, Directeur exécutif et PDG du groupe Huawei Consumer BG, a dévoilé la vision de Huawei qui consiste à faire de l'AppGallery, une plateforme ouverte et novatrice de distribution d'applications, disponible pour tous les consommateurs à travers le monde.

Lorsqu'il a commenté les données sur la croissance de l'écosystème de Huawei, Derek Yu, Vice-président de Huawei CEE & Nordic au Huawei Consumer BG, a déclaré : « Notre stratégie pour l'AppGallery a consisté à accroître notre bassin d'utilisateurs afin d'établir une base solide pour le développement de notre écosystème et les données sur la croissance démontrent que cette approche fonctionne. Non seulement nous livrons constamment de nouvelles applications pertinentes sur le plan local, en plus de fournir, aux partenaires du développement, une exposition à un public de plus en plus large, mais nous créons également une opportunité inégalée de succès sur le marché des applications mobiles ».

La croissance rapide de l'AppGallery a été stimulée par les investissements de l'entreprise dans le cadre de ses efforts pour accroître son écosystème de services mobiles Huawei (HMS). Les services HMS emploient présentement plus de 8 000 ingénieurs en recherche et développement et en comptent plus de 600 dans son équipe mondiale de soutien technique. Il en résulte que les applications intégrées à HMS Core ont augmenté de 118% d'une année à l'autre afin d'atteindre le nombre de 120 000 et le nombre d'UAM des applications rapides a cru de 200%, pour atteindre 100 millions à travers le monde.

« À la fin de 2019, il y avait plus de 25 pays à travers le monde qui comptaient plus d'un million d'utilisateurs de l'AppGallery. Ce nombre a maintenant cru à 42 pays et nous continuons à constater une forte croissance dans les marchés en Europe, en Amérique latine, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique. Ce n'est pas seulement une question de quantité, mais le fait que la quantité d'applications intégrées à HMS Core a plus que doublé en un an, démontre que plus de développeurs considèrent les capacités intégrées aux appareils de Huawei, afin de stimuler l'innovation et d'offrir de meilleures expériences d'utilisation uniques, » a déclaré Zhang Zhe, Directeur des partenariats mondiaux et du développement écosensible des affaires pour le groupe Huawei Consumer BG.

La stratégie mondiale et locale de l'AppGallery aide les développeurs locaux à tirer parti d'une plateforme mondiale

L'AppGallery a concentré ses efforts sur la collaboration avec les développeurs autant sur le plan local que mondial, afin d'offrir les applications les plus pertinentes aux utilisateurs, ce qui a contribué à augmenter le nombre de développeurs qui travaillent avec la plateforme et à offrir plus de choix aux consommateurs à travers le monde.

Les développeurs considèrent l'AppGallery plus fréquemment pour rejoindre des publics locaux et pour tirer parti du public mondial en croissance de l'AppGallery. Pendant l'année, l'AppGallery a vu des applications mondiales telles que Moovit et Bolt dans le secteur du transport, Viber dans le secteur des communications et d'autres applications populaires telles que Booking.com et Tidal, se joindre à sa plateforme en pleine expansion.

Dans le cadre de cette stratégie, Huawei bénéficie de son expertise en Chine pour aider les développeurs étrangers à exploiter le marché lucratif des applications du pays. Considérée comme une société qui donne la « priorité à la mobilité », la Chine compte plus de 904 millions d'utilisateurs d'internet mobile et un nombre de téléchargements d'applications estimé à plus de 100 milliards. L'AppGallery a permis à plus d'un millier de développeurs étrangers d'accéder à l'économie mobile en Chine dans les 12 derniers mois.

Les applications comme PicsArt ont été parmi les premières à en bénéficier grâce à plus de 300 millions de téléchargements en Chine continentale. FaceTune 2 et Mondly ont connu un succès similaire, atteignant respectivement 2,2 millions et 350 000 téléchargements.

L'AppGallery a aussi permis a plus de 10 000 applications chinoises d'accéder aux marchés étrangers et de diversifier l'expérience des utilisateurs du monde entier. Des plateformes populaires comme Banggood ont également pu bénéficier du positionnement unique de Huawei. Voici quelques exemples d'applications chinoises qui rejoignent un public mondial par le biais de l'AppGallery : Pascal's Wager, Rise of Kingdoms: Lost Crusade et Night of Full Moon.

À propos de l'AppGallery

L'AppGallery est un écosystème novateur et intelligent qui permet aux développeurs de créer des expériences uniques pour les consommateurs. Notre cadre unique de services mobiles HMS Core permet aux applications de s'intégrer à différents appareils, offrant une plus grande commodité et une expérience plus conviviale, ce qui fait partie de la stratégie élargie « 1+8+N » de Huawei.

Avec l'AppGallery, notre vision consiste à offrir une plateforme ouverte et novatrice de distribution d'applications, disponible pour tous les consommateurs, et qui permet de protéger de façon rigoureuse, la vie privée et la sécurité des utilisateurs, tout en livrant une expérience unique et intelligente. En tant que l'une des trois meilleures applications sur le marché mondial, l'AppGallery offre une vaste gamme d'applications mondiales et locales réparties dans 18 catégories, comprenant la navigation et le transport, l'actualité, les médias sociaux et plus encore. L'AppGallery est disponible dans plus de 170 pays et régions du monde et compte plus de 530 millions d'utilisateurs actifs mensuellement. Huawei s'est associée à plus de 2,3 millions de développeurs à travers le monde et en 2020, le nombre total de téléchargements à partir de l'AppGallery a atteint 384,4 milliards.

Pour obtenir des mises à jour régulières concernant l'AppGallery, suivez-nous sur :

URL : https://consumer.huawei.com/en/mobileservices/appgallery/

Facebook : https://www.facebook.com/AppGalleryOfficialPage/

Twitter : https://twitter.com/AppGallery

Instagram : https://www.instagram.com/_appgallery/

YouTube : https://youtube.com/AppGallery

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/huawei-app-gallery/

À propos du groupe HUAWEI Consumer BG

Les produits et service de HUAWEI sont disponibles dans plus de 170 pays et sont utilisés par un tiers de la population mondiale. Quatorze centres de recherche et développement ont été établis en Allemagne, en Suède, en Russie, en Inde et en Chine. Huawei Consumer BG est l'une des trois divisions d'affaires de Huawei et elle comprend les téléphones intelligents, les PC, les tablettes, le prêt-à-porter électronique, les services infonuagiques, etc. Le réseau mondial de Huawei s'appuie sur plus de 30 ans d'expertise dans le secteur des télécommunications et il se consacre à fournir les dernières avancées technologiques aux consommateurs du monde entier.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter le https://www.huawei.com/en

SOURCE Huawei Consumer Business Group

Renseignements: Lauren Khalil, Gestionnaire des relations publiques, [email protected], 519-999-4693