L'économie de seconde main au Canada atteint des sommets, propulsée par la montée d'un consommateur plus socialement responsable

Bien que les motivations économiques pour acheter ou vendre du seconde main continuent d'être la raison principale de participer à l'économie de seconde main, elles ont diminué de 4 % au courant des cinq dernières années. En parallèle, nous avons observé une augmentation de 6 % des délaissements générés par altruisme - alors que les consommateurs désirent avoir un impact positif sur les autres citoyens, la communauté et la société en général. Les motivations écologiques prennent également de plus en plus d'importance (croissance de 6 % pour le délaissement et 3 % pour l'acquisition), reflétant un intérêt national pour la protection de notre planète et la réduction des déchets. En 2018 seulement, les Canadiens ont donné une deuxième vie à 2,4 milliards d'objets - soit 250 millions de plus qu'en 2014.

L'Indice Kijiji de l'économie de seconde main, lancé aujourd'hui, montre que le Canada s'approprie l'économie de seconde main comme jamais auparavant. Le taux d'acquisitions de seconde main a crû de 14 % depuis 2014, propulsé par la disponibilité de technologies qui permettent de connecter les acheteurs avec les vendeurs et une attitude en pleine évolution envers les objets de seconde main. En fait, l'Indice d'intensité, ou le nombre moyen d'objets de seconde main achetés ou délaissés par chaque Canadien au cours d'une année, est passé de 76 en 2014 à 82 aujourd'hui, une augmentation de 8%. La plus grande part du changement s'explique par le fait que les Canadiens acquièrent davantage de biens de seconde main - 40 par année aujourd'hui c. 35 en 2014 - plutôt que de les délaisser (42 maintenant c. 41 en 2014), ce qui reflète un changement et des attitudes plus positives envers l'acquisition et l'utilisation de biens de seconde main.

L'Indice de cette année montre une tendance à la haute qui est demeurée constante depuis le premier rapport en 2015. Quelques autres faits saillants de l'étude :

Durant les cinq dernières années, les Canadiens ont fait des gains moyens par année de 961 $ en vendant des biens de seconde main et économisé en moyenne par année 723 $ en achetant des biens de seconde main. Ce qui représente un total de plus de 8 400 $ en gains et en économies .

en vendant des biens de seconde main et en achetant des biens de seconde main. Ce qui représente un total de plus de . Le Top 10 % des utilisateurs les plus importants -- ceux qui échangent le plus grand nombre de biens -- mettent la table pour le développement d'un marché commercial des biens de seconde main. En moyenne, ces utilisateurs les plus importants échangent près de 500 objets par année , soit six fois plus que la moyenne nationale.

10 % des utilisateurs les plus importants -- ceux qui échangent le plus grand nombre de biens -- mettent la table pour le développement d'un marché commercial des biens de seconde main. En moyenne, ces utilisateurs les plus importants échangent près de , soit six fois plus que la moyenne nationale. Les jeunes Canadiens (âgé de 45 ans et moins) sont la génération la plus active dans l'économie de seconde main, avec un taux de participation de 88 % (comparativement à la moyenne nationale de 82) et échangent 100 objets par année.

Au cours des cinq dernières années, Kijiji a été, de loin, le canal commercial dominant de l'économie de seconde main. En moyenne près de 14 % de l'ensemble des transactions commerciales ont été conclues par l'entremise de Kijiji, qui possède une part de marché deux fois plus grande que la plateforme concurrente la plus rapprochée.

« Il était indéniable chaque année que nous avons fait l'étude que l'économie de seconde main créait des bénéfices économiques tant aux niveaux macro et micro. Lorsque nous avons regardé les données des cinq dernières années, nous avons vu que ces activités économiques importantes n'étaient pas seulement propulsées par les bénéfices économiques. Les Canadiens sont plus conscients et veulent laisser un impact positif sur leur communauté et leur environnement. » affirme Matthew McKenzie, directeur, Kijiji Canada. « En ce sens, nous observons que les Canadiens ont un désir croissant d'acquérir des objets de seconde main. Il y a une occasion pour les individus et les entreprises au Canada de bénéficier de cette tendance en répondant à la demande du marché et en vendant leurs objets de seconde main. » a ajouté Matthew.

Les Québécois continuent à ne pas profiter au maximum du marché de seconde main

En 2018, une moyenne de 78 % des gens au Québec a participé à l'économie de seconde main contre 82 % à l'échelle nationale. L'Indice d'intensité des Québécois est aussi le plus bas au pays à 63 comparativement à l'Indice d'intensité canadien à 82.

Les faits saillants pour le Québec dans l'Indice Kijiji de l'économie de seconde main :

Alors que les Québécois font des gains un peu moindres que les autres Canadiens ( 739 $ et 789 $ respectivement), ils ont économisé une moyenne de 1 307 $ , bien plus que la moyenne nationale (soit 563 $ de plus)

789 $ respectivement), ils ont , bien plus que la moyenne nationale (soit 563 $ de plus) Durant les 5 dernières années, les Québécois ont échangé 16 items (la médiane) par année, les classant derniers au pays , si l'on considère la médiane nationale de 24. Cet écart est encore plus important si nous comparons le Québec avec les provinces championnes de l' Alberta et la Colombie-Britannique qui ont échangé près de 30 objets chacune

, si l'on considère la médiane nationale de 24. Cet écart est encore plus important si nous comparons le Québec avec les provinces championnes de l' et la Colombie-Britannique qui ont échangé près de 30 objets chacune En 2018, les Québécois ont acquis une moyenne de 33 biens de seconde main comparativement aux 40 objets acquis par le reste du Canada . De plus, ils délaissent moins fréquemment, se classant aussi bons derniers parmi les provinces avec seulement 28 objets contre 42 à l'échelle nationale

comparativement aux 40 objets acquis par le reste du . De plus, ils délaissent moins fréquemment, se classant aussi bons derniers parmi les provinces avec seulement 28 objets contre 42 à l'échelle nationale La ville de Québec est la ville canadienne en tête de liste lorsque vient le temps d'acquérir des objets de seconde main par achat (65 %) et la deuxième pour délaisser les objets de seconde main par don (71 %), tout près derrière Hamilton, Ontario (73 %)

« La vitalité de l'économie de seconde main est soutenue par différentes tendances existant dans l'ensemble de l'économie et de notre société. Premièrement, les consommateurs cherchent de plus en plus à prendre des actions significatives qui peuvent avoir des répercussions bénéfiques pour la communauté. De plus, l'opinion générale auprès des objets de seconde main continue de s'améliorer alors que nous voyons que de plus en plus de Canadiens désirent acquérir des biens de seconde main. » explique Fabien Durif, co-auteur de l'Indice Kijiji de l'économie de seconde main et directeur de l'Observatoire de la consommation responsable. « Après avoir observé une croissance annuelle constante durant les cinq dernières années de l'Indice d'intensité, passant de 76 à 82, il est possible d'affirmer que l'économie de seconde main au Canada continuera à fleurir au courant des cinq prochaines années. » a conclu Fabien.

Pour télécharger l'Indice Kijiji de l'économie de seconde main 2019, cliquez ici

Pour en apprendre davantage sur l'économie de seconde main: consommationresponsable.kijiji.ca

À propos de l'Indice Kijiji de l'économie de seconde main

Le sondage a été mené en ligne pour l'Observatoire de la Consommation Responsable (OCR) de l'Université du Québec à Montréal (UQAM) via MBA Recherche entre le 18 septembre et le 12 octobre 2018. Les données ont été recueillies à l'aide d'un échantillon de 5 625 répondants au total, représentant la population canadienne. Les répondants âgés de 18 ans ou plus ont été sélectionnés à partir d'un panel Web pancanadien selon des critères de sélection prédéterminés tels que le sexe, l'âge et le lieu de résidence. Étant donné que les réponses ont été obtenues d'un panel, le calcul de la marge d'erreur ne s'applique pas. Cette recherche a été menée sous la supervision du professeur de marketing Fabien Durif et en collaboration avec la professeure d'économie Marie Connolly, tous deux de l'ESG de l'Université du Québec à Montréal.

Les résultats de l'étude ont révélé les comportements et les habitudes des Canadiens en ce qui concerne les pratiques de seconde main et la quantification de l'intensité réelle de ces pratiques dans 22 catégories de produits. Les conclusions de la section sur les considérations économiques de ce rapport sont fondées sur les résultats de l'enquête concernant la participation et la valeur économique des transactions de l'économie de seconde main. Cette étude fournit une estimation de la taille de l'économie de seconde main au Canada et repose sur l'hypothèse que la valeur économique des transactions de seconde main soit représentative de tous les biens achetés et vendus, mais également de ceux acquis ou délaissés par le biais de transactions non monétaires. Le but de l'enquête était de recueillir de l'information pertinente sur la participation des Canadiens à l'économie de seconde main et d'éclairer le débat sur l'interaction entre le marché de l'économie de seconde main et celui du neuf.

À propos de Kijiji

Kijiji, un terme qui signifie « village » en swahili, est le site numéro un de petites annonces au Canada, consulté mensuellement par plus de 16 millions d'acheteurs et de vendeurs. Kijiji offre aux Canadiens un moyen facile d'acheter, de vendre et de trouver des appartements, des emplois et des services à l'échelle locale. À tout moment, il y a plus de 6 millions d'annonces sur le réseau et deux nouvelles annonces sont publiées sur Kijiji chaque seconde de la journée. Kijiji permet aux Canadiens de trouver facilement ce qu'ils recherchent dans leur propre communauté.

