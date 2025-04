MONTRÉAL, le 16 avril 2025 /CNW/ - Après une réflexion approfondie et de précieuses consultations avec notre communauté, nous sommes fiers d'annoncer notre transformation en Résonance Montréal. Accompagné d'un logo modernisé et de couleurs dynamiques, ce changement marque une étape clé, illustrant notre engagement envers la croissance, l'inclusivité et l'énergie de notre communauté.

Notre nouvelle identité s'accompagne d'une présence en ligne renouvelée. Pour l'instant, https://resonancemontreal.ca/fr/ sert de page temporaire, offrant un aperçu de notre nouvelle image et des informations essentielles sur cette transition. Le site complet sera lancé en août 2025.

Dès l'automne 2025, nous adopterons officiellement le nom Résonance Montréal, et nous mettrons à jour nos adresses courriel, notre site web, nos en-têtes de lettres, nos pages sur les réseaux sociaux et nos documents officiels pour refléter cette nouvelle identité.

Pourquoi ce changement ?

Cette initiative de rebranding repose sur une compréhension approfondie de notre mission en constante évolution. Si l'école orale de Montréal pour les sourds possède un riche héritage, son nom ne reflétait plus pleinement la diversité des individus et des familles que nous accompagnons.

Au fil des années, notre portée s'est élargie bien au-delà de l'éducation traditionnelle, intégrant des programmes d'intervention précoce, un soutien familial global et des initiatives communautaires approfondies. Notre nouveau nom, Résonance Montréal, traduit l'ampleur de nos services et l'impact profond que nous souhaitons générer.

Une mission élargie : consultations auditives gratuites pour les garderies et les préscolaires

Dans le cadre de notre vision renouvelée, nous avons lancé en septembre 2024 un service de consultations auditives gratuites pour les garderies et les préscolaires. Jusqu'à présent en 2025, nous sommes fiers d'avoir offert des consultations auditives gratuites à plus de 1 000 enfants ! Cette initiative renforce notre engagement envers la détection précoce des défis auditifs, contribuant ainsi au développement du langage et des capacités cognitives des enfants.

Pourquoi les consultations auditives sont-elles importantes ?

L'audition joue un rôle fondamental dans le développement du langage. Lorsque tous les sens sont pleinement engagés, les enfants sont mieux préparés à réussir leur parcours scolaire. Des problèmes auditifs non détectés--comme une congestion ou des infections de l'oreille--peuvent affecter l'acquisition du langage et être mal interprétés comme d'autres défis développementaux. Grâce aux consultations auditives précoces, nous pouvons prévenir d'éventuels retards et offrir aux familles le soutien nécessaire pour que leurs enfants atteignent leur plein potentiel.

Une année marquante : 75 ans d'impact

Cette transformation est d'autant plus significative qu'elle coïncide avec notre 75ᵉ anniversaire au service de la communauté. Depuis des décennies, nous restons fidèles à notre mission : favoriser l'apprentissage, la communication et le lien social des enfants ayant une perte auditive.

Résonance Montréal célèbre cet héritage tout en embrassant l'avenir avec une vision renouvelée.

Nous sommes impatients de partager cette nouvelle étape avec vous et de poursuivre notre engagement envers une éducation et un soutien exceptionnel pour tous nos élèves.

