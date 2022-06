L'École nationale d'administration publique s'associe à l'Université du Québec à Trois-Rivières pour la création et l'animation d'une Chaire de recherche sur la confiance et le leadership politique

QUÉBEC, le 7 juin 2022 /CNW Telbec/ - L'École nationale d'administration publique (ENAP) est fière d'annoncer qu'elle s'associera à l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) pour la création et l'animation d'une chaire de recherche visant à former des politiciennes et des politiciens de confiance, éthiques et responsables.

Un tout premier réseau universitaire pancanadien de chaires de recherche

Cette chaire fera partie d'un réseau pancanadien inédit de cinq chaires de recherche portant sur la confiance et le leadership politique, hébergées dans les universités canadiennes suivantes : l'UQTR (en partenariat avec l'ENAP), l'Université Acadia, l'Université Trent, l'Université Lethbridge et l'Université Vancouver Island.

Pour l'initiateur de ce réseau, monsieur Stephen A. Jarislowsky, président de la Fondation Jarislowsky, ces chaires répondent à un besoin des sociétés contemporaines de « renforcer et d'instaurer la confiance dans nos institutions publiques, nos organisations et en nous-mêmes ». La Fondation investira 10 millions de dollars dans ce réseau; les universités partenaires s'engageront quant à elles à rassembler les fonds de contrepartie d'une valeur équivalente.

Les Chaires Jarislowsky sur la confiance et le leadership politique s'adresseront aux personnes étudiantes désireuses d'approfondir leur compréhension de la politique, de même qu'aux personnes qui souhaitent œuvrer ou qui œuvrent déjà au sein d'administrations publiques. Ensemble, les chaires de ce réseau favoriseront des collaborations originales entre les universités partenaires à travers le pays, de même que des échanges étudiants féconds et marqués au sceau de l'interdisciplinarité, en faisant intervenir des disciplines telles que la philosophie, les sciences politiques, l'économie, l'administration publique, l'histoire, les communications, l'environnement et l'éthique.

L'UTQR et l'ENAP représenteront le réseau en territoire québécois

En s'associant à l'UQTR dans la création et l'animation d'une Chaire Jarislowsky sur le territoire québécois, l'ENAP réaffirme le rôle de premier plan qu'elle joue dans le renouvellement des administrations publiques, au Québec comme à l'international. Pour le directeur général de l'ENAP, monsieur Hugo Cyr, cette chaire « s'inscrit en droite ligne de notre mission, tournée vers la formation de leaders inspirants, en qui la population peut avoir confiance. L'ENAP contribuera à cette Chaire en y mettant à profit ses expertises en science politique et dans le domaine de l'administration publique. » Outre l'enseignement qui sera dispensé, des activités de diffusion seront réalisées, et des stages de recherche auprès de membres du corps professoral de l'ENAP seront aussi offerts aux étudiantes et aux étudiants.

À propos de l'École nationale d'administration publique

L'École nationale d'administration publique est la seule université francophone spécialisée en administration publique de l'Amérique du Nord. Elle est aussi une école professionnelle qui propose aux individus et aux organisations une gamme complète de formations et de services et les accompagne afin qu'ils relèvent les défis des secteurs public et parapublic. L'ENAP évolue avec et pour les acteurs publics. / enap.ca

SOURCE École Nationale d'administration publique (ENAP)

Renseignements: Mélanie Lanouette, Communications institutionnelles / ENAP, 1 418-641-3000 poste 6660 - [email protected]