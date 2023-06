OTTAWA, ON, le 28 juin 2023 /CNW/ - La Société géographique royale du Canada (SGRC) a nommé le nouveau membre de son programme Explorateur en résidence. L'écoexplorateur Mario Rigby rejoindra les rangs des explorateurs canadiens renommés et agira à titre de mentor, de guide et de ressource pour la prochaine génération de Canadiens.

Mario Rigby est né dans les îles Turques et Caïques et a passé son enfance en Allemagne, avant de déménager à Toronto, au Canada, à l'âge de 16 ans. Il a fait une expédition en solo de deux ans couvrant la longueur de l'Afrique du sud au nord, entièrement à pied et en kayak. Depuis, Mario a continué à repousser ses limites personnelles en traversant l'Amérique du Nord en vélo et en parcourrant en kayak toute la longueur du lac Ontario.

« Nous sommes extrêmement honorés d'accueillir Mario Rigby en tant que nouvel Explorateur en résidence », a déclaré John Geiger, chef de la direction de la Société géographique royale du Canada. « Son dévouement au développement durable et à la diversité fait de lui un excellent modèle pour l'exploration et l'aventure au Canada. »

La vision de Mario est de faire progresser l'humanité grâce à des expéditions durables à propulsion humaine et sa mission est de promouvoir la justice sociale et environnementale par l'exploration et les récits.

« Être nommé Explorateur en résidence pour la Société géographique royale du Canada est un honneur qui transcende les mots », dit Rigby. « Je suis profondément honoré de faire partie d'une organisation qui valorise l'exploration, la découverte et l'esprit indomptable de la volonté humaine. Ce n'est pas seulement une reconnaissance, mais une responsabilité que j'accepte avec gratitude et détermination. Je m'engage à faire progresser la compréhension de notre belle planète, de ses diverses cultures et des défis auxquels elles sont confrontées. Ensemble, nous pouvons repousser les limites de ce que signifie être un explorateur au 21e siècle. C'est le voyage qui nous attend! »

Le programme Explorateurs en résidence vise à présenter aux Canadiens des modèles actuels de découvertes scientifiques et de voyages d'aventure au Canada. Les explorateurs en résidence élaborent des programmes et effectuent du travail sur le terrain soutenu par la Société, tout en utilisant leurs plateformes pour aider à réaliser le mandat de la Société de « Mieux faire connaître le Canada aux Canadiens et au monde entier ».

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ GÉOGRAPHIQUE ROYALE DU CANADA

Éditrice du magazine Canadian Geographic, la SGRC a pour mission de mieux faire connaître et apprécier le Canada - ses habitants, ses lieux, son patrimoine naturel et culturel, ainsi que ses possibilités environnementales, sociales et économiques. La Société, qui compte plus de 25 000 membres dans tout le pays, est l'un des plus grands organismes éducatifs à but non lucratif au Canada. La SGRC est financée principalement par des dons. Le Conseil des gouverneurs de la Société et ses comités de programme sont entièrement composés de bénévoles.

