TORONTO, 6 juin 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, Hotels.com® a publié son tout premier rapport sur le service de restauration en chambre. L'étude a sondé des partenaires hôteliers du monde entier pour découvrir les tendances en matière de restauration en chambre, révélant les commandes les plus populaires aux plus étranges. Malgré la popularité des applications de restauration, 75 % des hôtels interrogés ont déclaré que la demande des services aux chambre est restée inchangée ou a augmenté au cours de la dernière année. Voici certaines constatations clés du rapport :

Les commandes les plus inhabituelles

Les hôtels ont révélé les commandes les plus inhabituelles des clients, y compris l'eau « diète », la crème glacée fondue, le poisson-globe ou encore un poisson cru pêché par un voyageur destiné à être cuisiné sur commande.

Les propriétés les plus prestigieuses étendent le service aux chambre au-delà de la restauration, proposant des concerts, des petits-déjeuners livrés par pirogue et même un service robotisé.

Dégustation de burgers au lit

À l'échelle mondiale, les hamburgers sont les articles les plus populaires (40 %) et ceux qui sont les plus susceptibles de rester au menu toute l'année. Une grande variété de hamburgers sont proposés aux clients, allant de la recette la plus classique au burger brioché recouvert d'or 24 carats, d'une valeur de 1 600 $.

En outre, le rapport révèle que les commandes alimentaires évoluent d'une année à l'autre. Les plats végétariens et végétaliens sont de plus en plus populaires comparativement aux plats keto, sans produits laitiers ou sans gluten, ces options représentant respectivement 42 % et 33 % des choix des voyageurs qui préfèrent un burger sans bœuf.

Manger dans la chambre ou à l'extérieur

Près de la moitié des voyageurs préfèrent manger au restaurant plutôt que dans la chambre lors des grandes occasions comme les anniversaires. De plus, ils ont tendance à commander des plats plus raffinés au restaurant.

Selon le rapport, les Canadiens préfèrent manger dans leur chambre le matin, entre 7 h et 10 h. Les hôtels précisent toutefois qu'ils aimeraient que les clients s'habillent avant de se présenter à la porte pour recevoir leur commande.

Plus de la moitié des répondants (52 %) ont l'intention de maintenir ou d'élargir les menus et les heures du service aux chambres au cours de la prochaine année, afin de répondre à la demande croissante.

La restauration en chambre : un moyen de se faire plaisir

Les hôtels ont révélé qu'un tiers de leurs clients (30 %) n'hésitent pas à faire des folies lorsqu'ils commandent un repas en chambre, dépensant en moyenne plus de 100 $ par commande.

Plus de la moitié (54 %) des hôtels disent que les voyageurs d'affaires ont tendance à utiliser le service de restauration en chambres plus fréquemment que les vacanciers.

Les hôtels canadiens indiquent que le champagne et le vin mousseux sont les articles les plus chers de leurs menus de restauration aux chambres.

Melanie Fish, porte-parole de Hotels.com, a déclaré : « La restauration en chambre est un service très apprécié des clients des hôtels, que ce soit pour se faire plaisir ou se restaurer après une longue journée de visites touristiques. Un conseil pour les membres Gold et Silver de Hotels.com : l'application montre les propriétés VIP où le crédit aliment et boissons est toujours au menu. »

Les 10 commandes de restauration en chambre les plus étranges :

1.Eau diète

2.Crème glacée fondue

3.Poisson-globe

4.Eau en bouteille bouillie

5.Poisson cru apporté par le client afin d'être cuisiné sur demande

6.Maïs soufflé aux bucardes

7.Omelette sans blanc d'œuf

8.Bol de riz pour chiens

9.Bison

10. Chakchouka (poêlée légumes aux œufs) sans œufs

Les hôtels de l'application Hotels.com qui proposent des expériences qui sortent de l'ordinaire :

Méthodologie : Ce sondage a été réalisé en ligne du 5 au 23 avril 2023 auprès de 473 hôtels situés aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, au Canada, au Mexique, en Corée du Sud, au Japon, en Norvège, en Suède et au Danemark, parmi les établissements qui offrent actuellement des repas en chambre.

