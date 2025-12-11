LOS ANGELES, 11 décembre 2025 /CNW/ - Alors que la saison des Fêtes apporte à la fois la joie et le défi familier que représentent les cadeaux de dernière minute et la circulation sur les routes, Ausom présente la solution ultime. Du 3 au 31 décembre 2025, Ausom propose des trottinettes électriques haut de gamme, alliant excitation et commodité, directement à votre porte aux États-Unis avec des offres spéciales des Fêtes.

Trottinette électrique Ausom (PRNewsfoto/Ausom Electric Scooter)

Ausom, pionnier dans la redéfinition de l'exploration urbaine et des sentiers, conçoit plus que des trottinettes électriques : il construit les clés d'une liberté inégalée. Conçus pour les riders qui voient les déplacements différemment, ces véhicules allient la précision de leur savoir-faire, la puissance inarrêtable et la durabilité tout-terrain robuste pour rehausser chaque trajet.

Ausom L1 : le roi du déplacement urbain

Parfait pour les trajets quotidiens et les excursions de fin de semaine, la L1 trouve l'équilibre entre puissance et commodité. Son moteur de 800 W atteint 28 mi/h, s'attaque facilement aux pentes, tandis que la batterie de 748,8 Wh offre une autonomie de 44 milles. Le guidon réglable offre un confort et un contrôle personnalisés, pouvant accueillir des conducteurs de différentes hauteurs. Avec ses pneus sans chambre à air de 10 po, son avant et son amplificateur, ses freins à disque arrière avec système E-ABS et sa suspension à bras oscillants évolués, elle maîtrise les rues de la ville et les sentiers légers.

Ausom L2 Max bimoteur : la bête du tout-terrain

Conçu pour conquérir, le moteur double L2 Max redéfinit la conduite hors route. Découvrez le confort d'un VUS grâce à sa suspension à double bras oscillant dotée d'un système de train d'atterrissage d'avion. Ses moteurs doubles puissants (puissance de crête de 2688 W) facilitent l'ascension des pentes, soutenus par une autonomie de 56 milles à partir d'une batterie haute capacité de 998,4 Wh. Des pneus robustes sans chambre à air de 10 po x 3 po et un cadre en alliage d'aluminium forgé (capacité de charge de 287 lb) assurent une stabilité sur tous les parcours.

Ausom DT2 Pro :le champion de la performance

Pour les amateurs de haute performance, la DT2 Pro n'a pas de rivale. Les freins à disque hydrauliques évolués avec système E-ABS offrent un contrôle inégalé à haute vitesse et à des distances de freinage plus courtes. Côté performance : 42 mi/h et conquérir 53 % de pentes avec une puissance maximale de 2 912 W. La batterie de 1216,8 Wh offre une autonomie de 71 milles inégalée dans l'industrie.

Les innovations d'Ausom pour une conduite supérieure :

Système de suspension évolué : inspirée du train d'atterrissage d'avion, la suspension unique d'Ausom, composée de bras oscillants et de ressorts, absorbe les bosses sans effort pour des trajets en douceur et stables.

inspirée du train d'atterrissage d'avion, la suspension unique d'Ausom, composée de bras oscillants et de ressorts, absorbe les bosses sans effort pour des trajets en douceur et stables. Éclairage intégral : les phares, les feux arrière et les clignotants intégrés assurent une visibilité à 360°. Les lumières ambiantes (L2 Max Dual Motor et DT2 Pro) ajoutent du style à votre conduite.

les phares, les feux arrière et les clignotants intégrés assurent une visibilité à 360°. Les lumières ambiantes (L2 Max Dual Motor et DT2 Pro) ajoutent du style à votre conduite. Recharge rapide : les ports de chargement doubles (L2 Max Dual Motor & DT2 Pro) réduisent considérablement le temps de chargement et offrent plus de liberté pour l'exploration.

les ports de chargement doubles (L2 Max Dual Motor & DT2 Pro) réduisent considérablement le temps de chargement et offrent plus de liberté pour l'exploration. Conception antivol évoluée : les verrous NFC/mot de passe et une fente AirTag cachée (L2 Max Dual Motor et DT2 Pro) empêchent l'accès non autorisé, offrant ainsi une tranquillité d'esprit.

les verrous NFC/mot de passe et une fente AirTag cachée (L2 Max Dual Motor et DT2 Pro) empêchent l'accès non autorisé, offrant ainsi une tranquillité d'esprit. Stabilité inégalée : le cadre en alliage d'aluminium durable (L2 Max Dual Motor et DT2 Pro) et le mécanisme de double pliage minimisent les oscillations pour une conduite stable.

le cadre en alliage d'aluminium durable (L2 Max Dual Motor et DT2 Pro) et le mécanisme de double pliage minimisent les oscillations pour une conduite stable. Tablier plus large : offre une stabilité supérieure et une posture plus sûre et confortable que les trottinettes conventionnelles.

Prix et offres exclusives

Du 3 au 31 décembre 2025, visitez Ausomstore.com pour profiter d'une valeur exceptionnelle sur les cadeaux d'aventure ultimes aux États-Unis :

L1: 599 dollars

L2 Max bimoteur : 799 dollars

DT2 Pro : 1 099 dollars

Augmentez vos économies avec des codes de rabais exclusifs :

Dépensez 500 $ et recevez 50 $ de rabais! (Code : BF50)

Dépensez 1 000 $ et recevez 80 $ de rabais! (Code : BF80)

Dépensez 1 500 $ et recevez 100 $ de rabais! (Code : BF100)

Dépensez 2 000 $ et recevez 200 $ de rabais! (Code : BF200)

Offre spéciale :

un sac de guidon GRATUIT est livré avec chaque commande, un rangement pratique de vos effets personnels!

Prêt à rouler? Découvrez la trottinette qu'il vous faut

À propos d'Ausom

Fondér par des aventuriers et des experts, Ausom a pour mission d'enflammer l'esprit d'exploration en chacun. Nous concevons et construisons des trottinettes électriques haut de gamme qui permettent aux conducteurs de franchir les limites, de redéfinir leurs déplacements et de profiter du plaisir de conduire. Chaque produit Ausom reflète notre engagement envers l'excellence et l'innovation, offrant des expériences inoubliables sur deux roues.

Site internet : ausomstore.com

Site web pour l'UE : ausomstore.eu

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2843337/Ausom_Electric_Scooter.jpg

SOURCE Ausom Electric Scooter

CONTACT : [email protected]