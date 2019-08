L'avenir de la finance s'installe au Québec - L'accélérateur Fintech Holt lance sa cohorte 2019

« Nous appuyons ses entreprises Fintech, qui offrent des services essentiels pour le marché canadien. De plus, nous constatons que certains acteurs clés adhèrent à ce que nous faisons », a déclaré Brendan Holt Dunn, fondateur et Directeur associé de l'accélérateur Holt. Jan Christopher Arp, Directeur associé et cofondateur, précise: « Il s'agit d'investir dans les entrepreneurs canadiens et internationaux qui peuvent possiblement déménager ou fonder leurs entreprises à Montréal. Cela crée des avantages directs, non seulement pour les consommateurs ici, mais aussi pour nos institutions financières et leurs fournisseurs, tout en nous permettant de demeurer compétitif à l'échelle internationale. »

La cohorte de 2019 est composée des entreprises suivantes :

Conatix - Société américaine de cybersécurité qui prévient la fraude et le vol de données internes. Ce produit aide les banques à détecter, en temps réel, les activités suspectes des employés, les comportements inappropriés, les infractions aux procédures ainsi que d'autres autres menaces sur les réseaux informatiques. ConfirmU - Pour personnes ayant peu ou pas d'antécédents de crédit, ils offrent une option pour accéder à certains produits financiers. Une combinaison innovante de données financières et psycholinguistiques permettant ainsi d'offrir un système alternatif d'évaluation du crédit. HodlBot - Un robot-conseiller pour l'échange de cryptomonnaies qui permet aux utilisateurs de personnaliser leurs portfolios d'actifs numérique, d'indexer le marché ainsi que de créer et rééquilibrer automatiquement leurs portefeuilles. LexAlign - La demande pour les dépôts numériques de chèques monte en flèche. Par contre, sous les réglementations actuelles, les institutions financières doivent former les clients commerciaux pour atténuer les risques de ce service. LexAlign offre une solution de sécurité et de conformité automatisée qui agit en tant qu'agence de cote de risques. Maat.ai - Ce Fintech mexicain modernise la finance en créant une solution de gestion de documents numériques tout en respectant la conformité. L'identifiant numérique et le portefeuille de Maat facilitent les interactions sécurisées. Ça permet aux entreprises et particuliers d'échanger des documents numériques en toute sécurité, améliorant ainsi l'expérience pour toutes parties. Manzil - Pour plusieurs musulmans, c'est interdit de payer ou de recevoir des intérêts sur leurs transactions financières, ce qui entrave leur capacité d'acheter une maison. Manzil réponds aux besoins de ses derniers en offrant une hypothèque murabaha. MarketsFlow - Une plateforme d'optimisation de portefeuille offrant des rendements élevés aux particuliers qui gèrent leurs propres investissements. Cette entreprise britannique dépasse la majorité des robots-conseillers présent sur le marché actuel. WealthBlock.AI - Basée aux États-Unis, ils transforment la façon dont les investisseurs visualisent des documents sensibles. En offrant un lien sécurisé, la solution permet de suivre les interactions entre les parties afin d'optimiser les efforts de suivis.

Ces PMEs en démarrage ont été sélectionnés parmi près de 600 applications provenant de 74 pays à travers le monde. Les sélections finales ont été faites lors des journées de sélection juillet dernier. Cette cohorte débutera le programme ce lundi, 19 août 2019.

À propos de Holdun

La famille Holt-Dunn est le patrimoine de Sir Herbert Holt, un pionnier Montréalais. Homme d'affaires dans l'âme, ses descendants ont fondé ou possédé plus de 300 entreprises locales et internationales. Sir Herbert Holt a été intronisé au Temple de la renommée d'affaires du Canada en 1979 et demeure à ce jour, le PDG plus ancien de la Banque Royale (de 1908 à 1934). La participation de Sir Holt a été cruciale pour faire de la BRC la plus grande banque au Canada et par conséquent, la troisième en importance en Amérique du Nord à l'époque.

